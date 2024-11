BOLOGNA, BANCHI: "PREMIO PER LA SQUADRA E OGNI SINGOLO GIOCATORE"

Dopo la vittoria sul Maccabi ha parlato coach Luca Banchi: “Buona vittoria, con uno sforzo collettivo per mettere sul campo una prestazione così. All’inizio troppe palle perse, poi siamo cresciuti ed è aumentata la consistenza. L’energia è determinante, serve intensità, desiderio e senso di urgenza. Finora non abbiamo raccolto quanto seminato. Questo successo è un premio per la squadra e ogni giocatore. Abbiamo cercato di limitare il loro atletismo a rimbalzo, riuscendoci a tratti. Abbiamo costruito buoni tiri e toccato l’area con aggressività. Le prossime partite? Non ci sono turni facili, la cosa più importante è rigenerare la squadra dal punto di vista fisico e mentale. Il valore degli avversari è intrinseco, ma non può esistere che nell’intero mese di novembre si giochi a 48 ore di distanze, sempre. E’ il calendario che rende tutto tremendamente difficile. Non guardo oltre la prossima partita. Pensiamo a Varese, e cerchiamo di allenarci anche durante le partite. Dobbiamo mettere in campo energie e qualità per ottenere un’altra vittoria”.