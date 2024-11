Lo riporta Superbasket: "Assalto del Real Madrid per Isaia Cordinier. Maxi-offerta di buyout (sopra 500mila euro?) alla Virtus Bologna per prelevare l'esterno francese in scadenza di contratto al 30 giugno 2025. Trattativa possibile? Riflessioni in corso. Nel pacchetto della trattativa per Isaia Cordinier, oltre al buyout, il Real Madrid proporrebbe alla Virtus Bologna anche il 18enne esterno emergente Hugo Gonzalez".