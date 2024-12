Sassari, Bibbins: "Venezia? Per vincere, 40' di alto livello"

Alla vigilia della trasferta al Taliercio per incontrare la Reyer Venezia (domani, ore 16.40), al sito della sua Dinamo Sassari ha parlato il play Justin Bibbins: "Quando giochiamo la nostra pallacanestro possiamo giocare contro chiunque, lottiamo, giochiamo insieme, ci aiutiamo, ci aspetta una squadra molto forte come Venezia, per vincere servono 40' di alto livello, non 20. Anche quando andiamo sotto non molliamo e siamo consapevoli che avere questo spirito ci può aiutare. Paghiamo un po' di leggerezza a rimbalzo, ogni tanto non diamo il giusto peso ai possessi. L'impatto con LBA? Nuovo campionato, nuova squadra, il mio modo di giocare è aggressivo, dovevo capire cosa volesse il coach anche rispetto ai compagni. Dovevo adattarmi al sistema e a trovare il giusto feeling a livello di squadra. Volevo trovare il mio modo di essere me stesso: sono riuscito a fare un percorso, attaccando di più l'area e trovare i compagni liberi".