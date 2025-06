Sassari, Eimantas Bendzius lascia dopo 5 stagioni

Queste le parole con cui il club sardo ha annunciato la separazione dal lituano sul proprio sito ufficiale (nelle scorse ore si è parlato di un possibile trasferimento a Udine): "La Dinamo Banco di Sardegna saluta e ringrazia il capitano Eimantas Bendzius, che nella prossima stagione non farà parte del roster biancoblu.

Giunto in Sardegna nell'estate del 2020 dal Rytas Vilnius, Bendzius si è fatto apprezzare fin da subito dentro e fuori dal campo, diventando in breve tempo uno dei beniamini del pubblico.

Nei suoi 5 anni sassaresi, l'ala lituana ha contribuito da protagonista alle due semifinali Scudetto conquistate nel 2022 e nel 2023. Con oltre 2500 punti realizzati, nel finale dell'ultima Serie A Unipol è diventato il secondo miglior marcatore all time nella storia del club alle spalle di Emanuele Rotondo.