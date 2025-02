Lituania-Estonia, l'ultima di Kuzminskas con tanta "Italia" protagonista

L'addio alla Nazionale di Mindaugas Kuzminskas è stato il derby baltico, con entrambe le selezioni già qualificate da 1° e 2° nel gruppo H verso EuroBasket 2025. La Lituania ha salutato il proprio capitano con una vittoria (82-75), con Eimantas Bendzius tra gli attori principali: 17 punti (5/6 da 3) e 3 rimbalzi per l'ala della Dinamo Sassari. A poco è servito lo sforzo del trio Treier (14 punti e 4 rimbalzi per l'ala di Napoli)-Jurkatamm (8 punti e 2 rimbalzi della guardia di Avellino)-Riismaa (3 punti in 18' per il play di Cantù).