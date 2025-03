Virtus, Belinelli: "Ho ancora il fuoco e la passione per il gioco"

Intervistato da Corriere dello Sport, il capitano delle Vu Nere ha approfondito alcuni passaggi relativi al suo futuro: "È difficile dirlo, potrà capitare di tutto. Non rispondo, quando sarà il momento lo scopriranno tutti. Fino a qualche anno fa avrei detto che il basket occupava grande parte della mia vita. Ora senza ombra di dubbio ci sono le mie bambine e mia moglie, ogni minuto libero che ho è dedicato a loro. Il 25 marzo compirò 39 anni, è normale sentire di più la fatica e avete tempi di recupero più lunghi rispetto a 10 anni fa per esempio, e questo mi sembra ancora strano. Ancora ho il fuoco e la passione per il gioco e sapere di potermi confrontare con giocatori molto più giovani, di poter trasmettere loro quello che io a mia volta ho imparato dai veterani, è una responsabilità ma anche una soddisfazione molto grande".