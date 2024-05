Belinelli colpisce ancora: contro Venezia una gara da libri di storia

BRILLA L'MVP

L'MVP a un passo da Kaukenas: è l'ultimo a segnare almeno 26 punti in una partita di playoff a 38 anni compiuti

Sulla vittoria all’overtime della Virtus Segafredo Bologna che vale l'1 a 0 sull'Umana Reyer Venezia nella semifinale scudetto c’è il marchio indelebile di Marco Belinelli. 26 punti, fallo conquistato che toglie il possesso del k.o. alla Reyer e allunga la sfida, ma soprattutto 7 su 9 da tre (con le ultime tre triple decisive a lanciare le V Nere), 3 assist e 28 di valutazione. Un'altra notte stellare in una stagione in cui l'MVP del campionato ha regalato grandi prestazioni, trascinando in più occasioni la sua squadra alla bellezza di 38 anni.

Ci sono dei numeri incontrovertibili a dare ancora più valore alla prova del Beli. Fino a ieri sera il suo record stagionale di punti erano i 24 segnati proprio contro Venezia nella gara della dodicesima giornata. Per Belinelli è la seconda miglior prestazione in carriera nei playoff: il suo record personale rimangono i 34 punti segnati quasi 18 anni fa nella Gara 5 di semifinale tra Climamio Bologna e Carpisa Napoli.

Belinelli ha segnato in Gara 1 26 punti all’età di 38 anni, 1 mese e 29 giorni. L’ultimo giocatore a segnare cosi tanto in una gara di playoff con almeno 38 anni è stato Rimantas Kaukenas in Gara 1 di finale dell’edizione 2016 (in quel caso realizzò 27 punti a 39 anni, 1 mese e 23 giorni contro Milano). Per concludere la carrellata sui numeri, sottolineiamo un’altra prestazione perfetta ai liberi per la guardia di Bologna: nei playoff sinora ha sbagliato un solo tiro libero. Al momento la percentuale dalla lunetta è del 96.7% grazie ai 29 centri dalla lunetta su 30 tentativi nelle 6 gare giocate.