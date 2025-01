La UNAHOTELS Reggio Emilia conquista per 73-70 in volata Gara 2 di play-in di BCL contro il Telekom Basket Bonn e avanza il turno, passando al Round of 16. Il tabellino: Barford 2, Gallo, Winston 23, Faye 8, Gombauld 6, Smith 5, Uglietti 4, Vitali, Faried 14, Grant 5, Chillo, Cheatham Jr. 6.