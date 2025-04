La UNAHOTELS Reggio Emilia lotta fino alla fine ma si arrende per 72-82 in Gara 2 dei quarti di finale di Basketball Champions League 2024/25 contro l’Unicaja Malaga, dovendo così abbandonare la competizione. Ai biancorossi non sono bastati i 14 punti a testa di Smith e Faried (quest'ultimo con 7 rimbalzi, 21 di valutazione) e i 12 punti a testa di Winston e Barford.