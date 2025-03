La Bertram Derthona Tortona vince 60-82 nella quarta giornata di Round of 16 di Basketball Champions League 2024/25 a Patrasso contro il Promitheas, salendo ad un record di 2-2 nel Gruppo I e restando in corsa per la qualificazione ai quarti di finale. I bianconeri sono stati guidati dai 21 punti e 10 rimbalzi di Gorham (34 di valutazione), i 14 punti di Vital e i 9 punti di Candi.