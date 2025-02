Trento, Bayehe: "Coppa Italia? Una vittoria di tutti"

Sulle pagine del Corriere del Trentino trovano spazio le dichiarazioni di Jordan Bayehe, assente ma vincente nella Frecciarossa Final Eight 2025 dell'Aquila: "Se fossimo usciti sconfitti dalla finale magari mi sarei sentito in colpa per non avere potuto aiutare i compagni ma così è stato perfetto ugualmente. 3 vittorie tutte diverse ma tutte fantastiche. Dispiace non avere giocato, ma alla fine conta solo il risultato e questa vittoria è storica. Tatticamente abbiamo lavorato molto bene, aggiustando anche tutto il necessario per fare fronte alla mia assenza. Chi il migliore sotto canestro? Saliou Niang ha giocato in quattro ruoli diversi nel corso di una sola partita: è stato formidabile. Bravissimo anche Selom Mawugbe, che era l'unico centro di ruolo e ha saputo sopportare da solo tutte le responsabilità, disputando un torneo fantastico. Però è stata una vittoria di tutti. La nostra forza è nella capacità di giocare di squadra. Dietro le nostre prestazioni c'è un lavoro straordinario dell'allenatore e di tutto lo staff tecnico che ogni giorno si impegnano per farci entrare sotto la pelle la loro idea di pallacanestro. Dobbiamo essere davvero grati per il loro lavoro. Da subito che si è creata una bella chimica in spogliatoio".