Nba shock, Kristaps Porzingis è indagato per stupro

31/03/2019

Kristaps Porzingis, centro lettone che la prossima stagione giocherà nei Dallas Mavericks, è accusato di violenza sessuale. A riportarlo è il New York Post, secondo cui l'aggressione sarebbe avvenuta a febbraio 2018 proprio nella 'Grande Mela'.

La vittima sarebbe una ex vicina di casa del cestista, la quale non avrebbe denunciato subito l'accaduto perché avrebbe negoziato il pagamento di 68mila dollari per il suo silenzio. Una testimonianza che il quotidiano giudica "credibile".

L'avvocato di Porzingis ha spiegato che il suo cliente: "È a conoscenza delle accuse e le rigetta completamente". Porzingis, 23 anni, non scende in campo proprio dal febbraio 2018 a causa di un grave infortunio al ginocchio.