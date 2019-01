Nba All Star Game 2019, svelati i dieci titolari e le maglie

25/01/2019

Dopo le votazioni di tifosi, giocatori e media, la Nba ha comunicato ufficialmente i dieci titolari del prossimo All-Star Game, che verranno divisi in due squadre capitanate da LeBron James e Giannis Antetokounmpo. Il 31 gennaio verranno svelate le riserve, il 7 febbraio le scelte dei capitani in diretta tv. Weekend delle stelle il prossimo 16-18 febbraio a Charlotte. Insieme ai nomi dei titolari, sono state svelate anche le maglie che indosseranno i giocatori: il design richiama la divisa utilizzata nel 1991, quando Charlotte fu per la prima volta la sede dell’ASG. Per rendere omaggio al team ospitante è stato inserito sui pantaloncini - sul bianco e sulla cintura - il motivo del nido d’ape integrato nelle stelle del logo Nba All-Star Game.