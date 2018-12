Basket, schiacciata incredibile di Niven Glover: il pubblico impazzisce

14/12/2018

Una giocata pazzesca, quasi mai vista in una partita di basket, al massimo durante la gara delle schiacciate: una giocata che potrebbe tranquillamente diventare un poster. L'autore di tale magia è Niven Glover, giovane guardia della Oak Ridge high school (Orlando), e descriverla è quasi riduttivo: si tratta di un 360 con la palla fatta passare in messo alle gambe per concludere un contropiede, basta guardare la reazione del pubblico presente sugli spalti per capire cosa deve essere stato vederla dal vivo.