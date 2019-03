Basket, festa Bologna: la Fortitudo torna in Serie A dopo 10 anni

31/03/2019

Bologna torna ad avere le sue Due Torri al centro della scena cestistica italiana. In un PalaDozza vestito a festa, la Fortitudo piega Ferrara 91-79 e finalmente può festeggiare il ritorno in Serie A dieci anni dopo la dolorosa retrocessione del 10 maggio 2009. Adesso è il momento di dipingere piazza Maggiore di bianco e di blu, i tifosi possono festeggiare l'impresa della squadra di coach Antimo Martino arrivata al termine di una stagione da mettere in cornice e consegnare ai poster: 24 vittorie e soltanto 3 sconfitte. Merito del lavoro di una società solida e capace, di un gruppo di giocatori e di uno staff tecnico di esperienza e di qualità e di una tifoseria unica nel panorama cestistico nazionale