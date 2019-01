Basket, Eurolega: altra sconfitta per Milano, il Bayern si impone 93-87

11/01/2019

Al primo bivio della propria stagione, l'Olimpia Milano fa tappa all'Audi Dome di Monaco di Baviera per affrontare il Bayern Monaco nella terza giornata di ritorno di Eurolega. Proprio i bavaresi, vittoriosi nella gara di andata al Forum di Assago, sono una delle squadre con cui i biancorossi si giocheranno l'accesso ai playoff fino all'ultima giornata. Con il ko contro il Barcellona, che brucia sottopelle, l'Ax Armani Exchange Olimpia Milano approccia la sfida con grande determinazione: è la tripla di Mike James, l'uomo chiamato a guidare la riscossa meneghina, a sbloccare il punteggio. L’attacco di Pianigiani gioca bene, è fluido e, con i canestri di Bertans e Guidaitis, l’Olimpia cerca la prima mini-fuga della partita, portandosi sul 6-11. I padroni di casa, pur non potendo contare su di un notevole potenziale offensivo, sono una squadra tosta e cinica, con una grande mentalità difensiva. Con gli ex 'italiani' Koponen e Dedovic, il Bayern resta agganciato a Milano, riuscendo addirittura a mettere per la prima volta il naso avanti grazie al canestro di Lo, che chiude la prima frazione sul punteggio di 23-22. L'AX è molle e fuori fase in difesa, concedendo canestri facili ai padroni di casa, che viaggiano con oltre il 70% dall’arco. Il Bayern, prima piazza un parziale di 8-0, propiziato dai canestri di Lucic e Dedovic, e poi allunga addirittura in doppia cifra con Dangubic, che firma il +11 per i bavaresi (51-40). A rimettere nuovamente in carreggiata Milano sono i canestri di Gudaitis, Micov e James, ma la squadra di Radonjic ha più fame e torna negli spogliatoi saldamente al comando (53-45), dopo una seconda frazione chiusa con ben 30 punti a referto.



Milano rientra sul parquet con la faccia cattiva: prima Gudaitis, e poi Bertans, riportano subito l'Olimpia sul -5, ma è solo un fuoco di paglia. Il Bayern, infatti, continua nella propria serata di grazia al tiro e riallunga nuovamente sul +10 grazie al canestro di Danilo Barthel. L'AX Armani è perfetta dalla lunetta del tiro libero (11/11) e ha il controllo dei tabelloni (20 rimbalzi contro i 15 dei padroni di casa) ma non riesce a reggere l'urto dell'attacco bavarese, sapientemente guidato da un Lo chirurgico in cabina di regia (15 punti e 5 assist). Dall'altro lato del parquet, Milano continua a litigare con i ferri dell'Audi Dome dalla lunga distanza, e il Bayern ne approfitta per portarsi anche sul +14 (massimo vantaggio) e chiudere la terza frazione sul 77-68, amministrando senza affanno. Solo l’ingresso di Cinciarini dà una scossa a Milano, che sale di colpi anche in difesa, e si riporta sul -4 a 3 minuti dalla fine grazie al canestro in campo aperto di Kuzminskas (81-77). A rimettere le cose a posto per il Bayern ci pensa la bomba del solito Lo: a nulla serve il disperato tentativo di rimonta nel finale ancora targato James (29 i punti per lui alla sirena). All'Audi Dome finisce 93-87 per il Bayern Monaco. Una sconfitta che rischia di complicare il cammino dell'Olimpia in Eurolega: la squadra di Pianigiani resta ferma a quota 8 vittorie in classifica, si lascia scavalcare e finisce sotto 2-0 nel doppio confronto proprio con i bavaresi.