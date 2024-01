Basket, vigilia di Eurolega per Bologna e Milano: sfida a Barcellona e Panathinaikos

LA PRESENTAZIONE

I due coach, Banchi e Messina, presentano il prossimo appuntamento per le due formazioni italiane impegnate in Eurolega di basket, Virtus e Olimpia

Comincia l’ottava settimana con due turni di Eurolega di basket per la Virtus Segafredo Bologna e l'EA7 Emporio Armani Milano. Sconfitte a Istanbul dal Fenerbahçe, le V Nere (record 15-8) cercano la chiave del riscatto nello scontro per il secondo posto contro il Barcellona. Vittoriosa proprio sui catalani, l'Olimpia (10-13) cerca il bis contro il Panathinaikos per continuare a inseguire un posto ai play-off.

Il pre-partita di Luca Banchi, coach della Virtus, alla vigilia della trasferta europea: “Arriviamo a questa gara contro il Barcellona consapevoli di affrontare una delle migliori compagini dell’intera Eurolega di basket, la quale ha dimostrato di saper esaltare le proprie caratteristiche di gioco soprattutto nelle partite casalinghe. Vogliamo presentarci a questo appuntamento mostrando la personalità e la determinazione di voler vendere cara la pelle, di giocarci ogni chance a nostra disposizione e di trovare la continuità di rendimento che possa guidarci a un successo che sarebbe fondamentale nel proseguo del nostro cammino europeo”.

Le dichiarazioni del coach dell'Olimpia, Ettore Messina: “La comunicazione in campo sarà molto importante in un’arena storicamente molto calda e rumorosa. Sul piano tecnico, dovremo gestire bene le palla per impedirgli di segnare canestri facili su palle perse nostre e ovviamente controllare i rimbalzi. Come noi, anche il Panathinaikos ha sofferto problemi di infortuni, ma sul suo campo ha già dimostrato di essere quasi imbattibile, per cui siamo coscienti di quanto sarà difficile questa partita”.