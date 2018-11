Basket: Venezia scatta al comando, prima gioia per Trento

10/11/2018

Due arrivi punto a punto nei due anticipi della sesta giornata del campionato di basket . Mel match delle ore 20, Venezia passa per 86-83 sul campo di Sassari grazie a 21 punti di Daye e 13 di Tonut. Alle 20.30, sfida drammatica tra Trento e Brescia . I vicecampioni d'Italia, dopo cinque ko, prevalgono 76-75 sui lombardi: 18 di Gomes, non bastano alla Germani i 17 di Abass.

BANCO DI SARDEGNA SASSARI-REYER VENEZIA 83-86 Inizio di gara molto equilibrato, poi Sassari prende il largo con un clamoroso parziale di 15-0 per chiudere il primo quarto avanti di dodici punti (23-11). Secondo parziale con un grande impatto di Tonut (7 punti) per il riavvicinarsi di Venezia (40-33 all’intervallo), nel terzo quarto rimonta completata e sorpasso soprattutto grazie al solito Daye. Inerzia positiva che porta la capolista addirittura a +8, le triple a ripetizione di Petteway e Bamforth riportano i sardi a contatto, ma la volata sorride alla Reyer, che per una notte è capolista solitaria.

DOLOMITI TRENTINO-GERMANI BRESCIA 76-75 Gara della vita per Trento, sul fondo della classifica dopo cinque sconfitte consecutive. Il momento negativo si avverte però nel primo quarto, con gli ospiti sempre avanti, sebbene di poco (19-22). Equilibrio totale che si trascina per tutta la gara, all’intervallo è vantaggio esterno soltanto di un punto (38-39), Trento vuole assolutamente centrare la prima vittoria e lotta su ogni pallone. Le percentuali da due sono deficitarie (11/25), meglio col tiro da tre (14/34). La parte del leone la fa un Gomes spettacolare (6/9). Abass risponde con 2/3 da due e 3/4 da tre, nel finale sempre punto a punto a decidere la gara però è Craft con quattro punti consecutivi che valgono una vittoria pesantissima. Il campionato di Trento inizia stasera.