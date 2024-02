Basket, Venezia e Brescia giocano d'anticipo per la 19ª giornata di campionato

UN NUOVO TURNO

Milano in campo domani a Pistoia, Bologna posticipa a lunedì nel match contro Treviso: il punto sul prossimo turno di Serie A

Il 19° turno della Serie A di basket comincia quest'oggi con due anticipi. Trasferta a Reggio Emilia contro la UNAHOTELS per l'Umana Reyer Venezia, a due punti dalla capolista Germani Brescia impegnata in casa della Gevi Napoli. Così ha parlato Amedeo Della Valle: "Prima di tutto siamo in un ottimo momento di squadra, siamo primi in classifica e vogliamo cercare di mantenere la posizione in vista soprattutto della Coppa Italia, che è un impegno molto importante per noi, per i nostri tifosi e per la società. Dopodiché andiamo in un campo come quello di Napoli che è una squadra che sta facendo benissimo. Sarà una partita difficile, con un pubblico molto caldo, dove cercheremo umilmente di giocare il nostro basket e con il sacrifico di portare a casa la partita che per noi sarebbe fondamentale".

La Givova Scafati in campo contro la Carpegna Prosciutto Pesaro per dimenticare una settimana folle, cominciata con il rientro non autorizzato negli States e poi il ritiro a sorpresa di David Logan. Dopo lo storico successo dell’andata, l'Estra Pistoia sogna il bis contro l'EA7 Emporio Armani Milano: "Già che siamo riusciti a batterla una volta mi sembra che sia stato già un grande evento - ammette Nicola Brienza, coach dei toscani. Chiaramente giochiamo in casa, chiaramente conosciamo la qualità di Milano, l’obiettivo è provare a fare una partita tipo all'andata. Al netto delle grandi difficoltà, abbiamo resistito il più possibile e poi negli ultimi minuti abbiamo avuto quei guizzi che ci hanno permesso di espugnare il Forum".

Demis Cavina, coach della Vanoli Cremona, torna da ex a Sassari per affrontare il Banco di Sardegna. Happy Casa Brindisi-Bertram Derthona Tortona promette equilibrio. Poi c'è l'Openjobmetis Varese, che vuole approfittare della crisi della Dolomiti Energia Trentino che dura da 5 gare. Di questo e tanto altro ne ha parlato Davide Moretti: "Contro Cremona è stata una partita importantissima, è stata una vittoria veramente importante soprattutto perché venivamo da un periodo con due sconfitte di fila. Abbiamo vinto in Europe Cup contro una squadra importante, quindi vogliamo continuare su questa linea. Siamo stati molto contenti della vittoria, anche perché è venuta davanti a un pubblico importante. Il gruppo ha sentito il calore da parte dei tifosi, ci è stata data la giusta spinta per portare a casa questi due punti molto importanti. Vogliamo continuare così sa che anche in vista della partita contro Trento".

"Trento sicuramente è una squadra di alto livello - prosegue Moretti -, che ha fatto una prima parte di campionato veramente positiva. Stanno attraversando un momento di difficoltà e quindi sicuramente cercheranno di proporre il loro gioco, soprattutto in casa. Noi vogliamo continuare la nostra striscia di vittorie partendo dai 40 minuti di Trento. Sicuramente sappiamo che è una squadra molto forte, ci dovremo preparare al massimo per fare 40 minuti al nostro ritmo, per cercare di portare a casa i due punti".

Chiude il turno il posticipo del lunedì: la NutriBullet Treviso ospita la Virtus Segafredo Bologna.