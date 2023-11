Basket, Treviso ancora senza vittorie: "Contro Brindisi l'ultima spiaggia"

ORA O MAI PIÙ

Il presidente della NutriBullet Basket fa il punto sul periodo difficile e lancia un avvertimento per il futuro

© IPA Grande rammarico e rabbia. Non usa mezzi termini il presidente di Treviso, Paolo Vazzoler, per la situazione in cui gravita la sua NutriBullet. Dopo nove giornate, la formazione guidata da Frank Vitucci è ultima nel campionato di Serie A di basket, senza mai aver portato a casa una vittoria. Una sola certezza all'orizzonte: la sfida di domenica prossima (3 dicembre) contro l'Happy Casa Brindisi è decisiva.

Intervistato da Silvano Focarelli sulla Tribuna di Treviso, il presidente della NutriBullet Treviso Basket ha espresso tutti i suoi pensieri sul momento negativo: "Domenica sera (dopo la sconfitta contro Pesaro) ero proprio arrabbiato, ho avuto uno sfogo pesante: dopo aver fatto 340 chilometri vedi una gara del genere...e con l'adrenalina dentro, non riesci nemmeno a dormire, vorresti fare la rivoluzione mentre invece sai che devi usare la razionalità".

© ufficio-stampa

"Il malcontento che avverto è lecito, sono io il primo ad averlo - spiega Vazzoler. Il progetto iniziale, con il Consorzio, era di portare il club a posizioni più consone alla sua storia: constatare che sta avvenendo il contrario ti fa star male. E ti fa preoccupare”. Coach Frank Vitucci è a rischio? “Che non siamo soddisfatti di ciò che ha fatto finora è vero: e se non lo siamo dei giocatori non possiamo esserlo nemmeno per il direttore d'orchestra. Lui e Giofrè erano stati scelti per darci tranquillità".

Domenica al PalaVerde ci sarà lo scontro salvezza contro Brindisi: “Bisognerà giocarla come fosse l'ultima, oltre la quale c'è solo la morte: dentro o fuori. Questo è l'atteggiamento che intendo vedere. Dopodiché il giorno dopo valuteremo in base a ciò che sarà successo".