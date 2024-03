Basket, torna la Serie A: apre Reggio Emilia-Trento, c'è il derby Milano-Varese

IL PROGRAMMA DI CAMPIONATO

La capolista Brescia in trasferta a Pesaro, la Virtus Bologna vola in Sardegna: tutti gli appuntamenti del 21° turno del campionato di basket

Dopo aver messo nel cassetto dei ricordi le memorabili emozioni della Final Eight di Coppa Italia, il campionato di basket è pronto a ripartire. Ad aprire la giornata sono la UNAHOTELS Reggio Emilia e la Dolomiti Energia Trentino, impegnate questa sera nell'anticipo del 21° turno. Così ha parlato Sasha Grant, giocatore della Pallacanestro Reggiana: "Ci aspetta una partita in casa dove dobbiamo lottare fino alla fine per vincere nel migliore dei modi. Loro arriveranno carichi e riposati dopo due settimane di stop. Quindi dovremo mettere tutte le energie fisiche e mentali per arrivare a concentrarti e pronti a combattere".

Domani il resto delle gare, a cominciare dalla trasferta in Sardegna della Virtus Segafredo Bologna che affronta Sassari. La Gevi Napoli festeggerà la vittoria della Coppa Italia davanti al suo pubblico, in casa contro la NutriBullet Treviso Basket del nuovo presidente Matteo Contento. Poi una classica del basket italiano: il derby tra EA7 Emporio Armani Milano e Openjobmetis Varese. Una partita importante anche e soprattutto per Davide Moretti, che all’Olimpia ha vinto una Supercoppa e una Coppa Italia: "Sicuramente sarà bello tornare a giocare a Milano, come lo è sempre. Giocare contro squadre del livello dell'Olimpia è sicuramente molto stimolante. Quindi sarà una gara in cui dovremo come al solito imporre il nostro gioco, stare attenti per tutti i 40 minuti ai loro punti di forza che sono davvero tanti. Sono veramente un'ottima squadra, cercheremo di portare a casa la vittoria".

Ultima in classifica, l'Happy Casa Brindisi continua l'inseguimento alla salvezza tentando lo sgambetto alla Vanoli Cremona. L'Umana Reyer Venezia sarà impegnata contro la Givova Scafati per restare nelle zone alte del campionato. L'Estra Pistoia si prepara a ospitare la Tortona di Walter De Raffaele, con un passato da giocatore proprio al PalaCarrara. Questo il commento del coach della Bertram: "Pistoia è una squadra di grande talento offensivo, soprattutto per quanto riguarda gli esterni. Un talento offensivo che viene amplificato quando giocano in casa grazie a un pubblico meraviglioso che conosco veramente molto bene. Prendono molta energia. Credo che sarà fondamentale la capacità di seguire il piano partita all'interno di un palazzetto che sarà molto caldo. Una partita dura, sarà decisiva la capacità di limitare questo talento che Pistoia esprime sia in campo aperto che sulla metà campo".

Chiude la giornata il match della capolista Brescia. In casa di una Carpegna Prosciutto Pesaro che ha un estremo bisogno di punti, l'obiettivo della Germani è smaltire la delusione dell'eliminazione ai quarti di Coppa Italia.