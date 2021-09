Basket, Supercoppa Italiana: Sassari espugna Varese, Tortona supera Trento  

BASKET

I sardi ottengono il secondo successo in due partite, così come i piemontesi primi nel loro girone



Secondo successo in altrettante partite della Supercoppa Italiana 2021 per la Dinamo Sassari che vince a Varese 92-82 e si porta in testa al girone B. Per i sardi bene Logan e Mekowulu, mentre ai lombardi (fermi a zero punti) non basta Gentile. Vittoria anche per Tortona in casa su Trento: 81-72 e i piemontesi si portano così al comando del girone D, l’Aquila Basket invece colleziona la seconda sconfitta in due gare.

VARESE-SASSARI 82-92

Seconda vittoria nel gruppo B per Sassari che sbanca la Enerxenia Arena e si porta a punteggio pieno nel girone, mentre i lombardi restano fermi a zero punti. Non basta un super Alessandro Gentile (31 punti e miglior marcatore del match) a Varese, i sardi vincono alla distanza e si confermano grazie a un collettivo più completo. La Openjobmetis parte meglio e chiude il primo quarto in vantaggio 26-23, ma i ragazzi di Cavina reagiscono subito e trascinati da Logan e Mekowulu, rispettivamente 21 e 15 punti, prendono il largo nelle due frazioni centrali chiuse entrambe con un +5 sul tabellone (24-19 e 27-22). Poi, nell’ultimo quarto, la Dinamo amministra e rispedisce al mittente il tentativo di rimonta dei padroni di casa. Prossima partita del girone Cremona-Sassari venerdì 10 settembre alle 21.

TORTONA-TRENTO 81-72

Successo anche per Tortona che in casa supera Trento dopo una bella partita condotta soprattutto nella parte centrale. Anche per i piemontesi primato nel girone D a punteggio pieno, i trentini devono invece portare a casa la seconda sconfitta in altrettante gare. Grandissimo equilibrio fino alla fine del secondo parziale, quando i padroni di casa piazzano l’allungo decisivo e chiudono con sette punti di vantaggio. Da segnalare le prestazioni di Daum, Macura e Mascolo, stasera un vero trio delle meraviglie con 22, 21 e 16 punti ciascuno. Nel terzo e nel quarto parziale Tortona amministra il vantaggio e difende bene sui tentativi di attacco dell’Aquila Basket. Il gruppo D torna in campo venerdì 10 settembre alle 18.30 con Trieste-Trento.