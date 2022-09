Basket, Supercoppa Italiana: rimonta Virtus nel finale, Sassari ko e trofeo a Bologna

BASKET

La squadra di Scariolo riesce a spuntarla col punteggio di 72-69 e conquista il primo titolo stagionale

Va alla Virtus Bologna il primo trofeo della stagione del basket. A Brescia, la Segafredo supera 72-69 la Dinamo Sassari grazie a una rimonta negli ultimi minuti e conquista la finale della Supercoppa Italiana, terza volta nella storia e seconda consecutiva. Massimo equilibrio in avvio di partita con nessuna delle due squadre che riesce ad allungare, la prima a scappare è Sassari che si porta fino al +8 sul finire del secondo quarto. Dopo l’intervallo lungo arriva però immediata la reazione della Virtus, il match torna punto a punto con Banco di Sardegna che prova a mantenere a distanza la Segafredo. Onuaku e Bendzius, 16 e 12 punti ciascuno a fine match, trascinano i sardi mentre Bako (12), Cordinier (10) e Ojeleye (9) suonano la carica per gli uomini di Scariolo. La rimonta si concretizza in avvio di ultimo quarto con il sorpasso bolognese, diventa un match punto a punto con continui sorpassi e controsorpassi. Alla fine, nei secondi finali, sono i canestri di Pajola e Mickey a firmare pareggio e sorpasso definitivo per la Virtus.