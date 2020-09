Basket, Supercoppa Italiana: Milano scappa, poi resiste a Venezia e vola in finale

BASKET SUPERCOPPA

La prima finalista della Supercoppa Italiana è l'Olimpia Milano. Alla Virtus Arena di Bologna sono le Scarpette Rosse a prevalere sulla Reyer Venezia, battuta 76-67 dopo una partita messa in ghiaccio nel primo tempo e virtualmente riaperta nel finale. Dopo il -20 del secondo quarto, infatti, gli orogranata tornano a -5 nell'ultimo minuto. Manca però l'ultimo guizzo, nonostante i 19 punti di Watt (gli stessi segnati per Milano da Delaney).

Per la settima volta nella sua storia l'Olimpia Milano si giocherà la Supercoppa Italiana fino all'ultimo atto, centrando una finale che da ordinaria amministrazione si tramuta in obiettivo centrato con intelligenza e caparbietà in un finale infuocato. Alla Virtus Arena di Bologna, infatti, le Scarpette Rosse regalano un avvio di partita a mille all'ora contro la Reyer Venezia. Che però ha la forza di non sentirsi mai fuori dall'incontro, sognando nel finale una rimonta che non sarebbe stato eccessivo definire epica. Eppure la sfida appare decisamente a senso unico sin dal primo quarto, in cui Milano decolla sotto la guida di Delaney e Punter portandosi velocemente sul 13-5. Mitchell Watt è l'uomo a cui De Raffaele consegna le chiavi dei suoi, ma lo statunitense da solo non basta a contenere un'Olimpia tracimante. E così arriva il +11 di fine primo quarto (26-15), che poi diventa addirittura un +20 nel punteggio che chiude il primo tempo.

Il 43-23 sembra una sentenza finale sulle speranze di Venezia, Watt-dipendente di fronte a una prova corale degli avversari, con Brooks e Tarczewski che contribuiscono con punti pesanti al grande lavoro di un Delaney trascinatore. E anche il terzo quarto non sembra cambiare il tema della partita, con il parziale meneghino che sale a 11-0 e il tabellone che impietoso recita 50-29. I tre liberi di De Nicolao in qualche modo svegliano gli orogranata, che con le triple di Mazzola e Chappell rientrano in partita e con un ultimo guizzo artigliano il -9 a 10 minuti dalla fine. Il quarto parziale è tattico e molto chiuso, ma De Nicolao e Watt riportano Venezia addirittura al -5 nel corso dell'ultimo minuto. Basterebbero due possessi per un incredibile ribaltone, ma Delaney si rende utile anche in difesa subendo 10 falli e portando per mano l'Olimpia in finale. Alla fine è lui il top scorer con 19 punti, come quelli messi a referto da Watt per una Reyer autorizzata a mangiarsi le mani.