Basket, Supercoppa Italiana: è trionfo Virtus Bologna, Milano sconfitta in finale

I ragazzi di Scariolo superano l’Olimpia 90-84 e conquistano il primo titolo stagionale

Primo trofeo della nuova stagione del basket targato Virtus Bologna: i campioni d’Italia in carica superano nella finale della Supercoppa Italiana l’Olimpia Milano replicando il successo in finale scudetto dello scorso anno. Ancora troppo forti gli uomini di Scariolo che si impongono 90-84 sui ragazzi di Messina. Non bastano Rodriguez e Shields a Milano, Jaiteh trascina Bologna. La Virtus conquista così la seconda Supercoppa della sua storia. instagram/virtus

Continua anche nella nuova stagione la maledizione della Virtus Bologna per l’Olimpia Milano. Dopo il successo nella finale scudetto dello scorso campionato, i bolognesi si impongono anche nella finalissima della Supercoppa Italiana 2021 per 90-84. Milano non riesce quindi a riscattarsi e a bissare il successo in Supercoppa dello scorso anno, quando invece era riuscita a prevalere in finale proprio sulla Virtus.

Troppo forti gli uomini di Scariolo che conducono sui ragazzi di Messina dal primo all’ultimo minuto, mantenendo sempre gli avversari a distanza di sicurezza. Non bastano Shields e Rodriguez all’Armani (19 e 17 punti ciascuno a fine match), la Virtus è più squadra ed emerge grazie a Jaiteh, Alibegovic e Pajola. La Virtus Bologna conquista così la seconda Supercoppa della sua storia, la prima dal 1995. Milano resta invece ferma a 4 nell’albo d’oro della competizione.

Partita a senso unico sin dall’inizio con Bologna che impone subito il proprio gioco e si porta avanti 23-20 nel primo quarto. Nel secondo parziale l’allungo decisivo che spezza le gambe a Milano: 21-15 e nove punti di vantaggio all’intervallo. Nel terzo quarto la musica non cambia ed è ancora la Virtus a condurre fino al 23-20 finale, conducendo sempre nel gioco e nel risultato. Nell’ultimo parziale c’è lo scatto d’orgoglio dell’Olimpia, che nel finale prova a raddrizzare la partita trascinata da Shields e Rodriguez, ma non basta. A trionfare è ancora la Virtus Bologna, per Milano un’altra bruciante sconfitta.

OLIMPIA MILANO-VIRTUS BOLOGNA 84-90

MILANO: Shields 19, Rodriguez 17, Hall 13, Melli 9, Delaney 8, Mitoglu 8, Hines 4, Ricci 3

BOLOGNA: Jaiteh 18, Alibegovic 13, Pajola 13, Weems 10, Teodosic 9, Belinelli 8, Alexander 7, Abass 6, Hervey 4