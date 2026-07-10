Volley, Nations League: l'Italia di Velasco travolge il Belgio 3-0

Come con l'Ucraina, Julio Velasco opta per un sestetto con Orro-Antropova in diagonale, Sylla e Nervini schiacciatrici, Fahr e Danesi al centro, Fersino libero. Il Belgio risponde con Van Sas in regia, Martin opposta, Demeyer e Radovic schiacciatrici, Koulberg e Fransen centrali, Rampelberg libero. L'avvio è vibrante ed equilibrato: Martin e Antropova si sfidano a suon di colpi da posto 2 mentre Danesi e Fahr iniziano a carburare a muro e in attacco (9-9). A rompere l'equilibro è un turno piuttosto proficuo di Antropova al servizio poi sugellato da una raffica di attacchi dell'opposto azzurro che fanno volare l'Italia sul 18-13. Preso il largo, Danesi e compagne non si voltano più indietro. Entrano Egonu e Cambi per il consueto doppio cambio dando ulteriore verve al gioco delle azzurre che chiudono il primo parziale 25-20. La furia Antropova si abbatte sul Belgio anche in avvio di secondo set: l'opposto numero 24 si presenta in battuta e scava il vuoto (6-1) mettendo subito alle corde le belga. Il solco scavato al servizio funge da detonatore al gioco italiano che diventa, scambio dopo scambio, sempre più efficace e consistente con un'Antropova praticamente inarrestabile in attacco e al servizio (15-8).