Wimbledon, Djokovic: "Oggi bella batosta, Sinner era dominante"

"È stata una bella batosta e non c'era molto che potessi fare. Ero semplicemente mezzo passo indietro praticamente su ogni colpo, quindi.... Lui era semplicemente di un livello superiore al mio. Io non ero abbastanza incisivo, non ero abbastanza reattivo nè abbastanza equilibrato per affrontarlo. Tutto qui. Davvero non c'era molto che potessi fare in campo". Così Novak Djokovic commenta in conferenza stampa la sconfitta contro Jannik Sinner a Wimbledon. "Stavo bene, mi sentivo fisicamente in forma - ha aggiunto -. Forse non al massimo della freschezza, ovviamente, come all'inizio del torneo, ma fisicamente stavo bene. Lui è stato di gran lunga il miglior giocatore in campo ed è stato dominante. Non resta che fargli i complimenti e dirgli: 'Congratulazioni, ben fatto'".
Se questo sia o meno l'ultimo Wimbledon di Nole è una domanda d'obbligo, tenuto contro che nel 2027 avrà 40 anni: "Mi piacerebbe, almeno un'altra volta, vedremo - ha risposto il fuoriclasse di Belgrado -. Sono sempre competitivo. Do sempre il massimo. Certo, sono deluso. Certo, volevo vincere Wimbledon. È per questo che continuo a spingermi così al limite. Ma ho semplicemente perso contro un giocatore più forte". E ancora a proposito di Sinner, Nole ha concluso: "Ero semplicemente di uno o due livelli inferiore a lui. Voglio dire, ha giocato in modo davvero solido in tutti gli aspetti. Il servizio, ad esempio: è molto difficile da leggere, è diventata un'arma incredibile negli ultimi due anni da quando ha cambiato tecnica. Ovviamente, è solido come chiunque altro dal fondo campo. Tutto qui".