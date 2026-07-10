Wimbledon, Djokovic: "Oggi bella batosta, Sinner era dominante"

10 Lug 2026 - 21:28
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

"È stata una bella batosta e non c'era molto che potessi fare. Ero semplicemente mezzo passo indietro praticamente su ogni colpo, quindi.... Lui era semplicemente di un livello superiore al mio. Io non ero abbastanza incisivo, non ero abbastanza reattivo nè abbastanza equilibrato per affrontarlo. Tutto qui. Davvero non c'era molto che potessi fare in campo". Così Novak Djokovic commenta in conferenza stampa la sconfitta contro Jannik Sinner a Wimbledon. "Stavo bene, mi sentivo fisicamente in forma - ha aggiunto -. Forse non al massimo della freschezza, ovviamente, come all'inizio del torneo, ma fisicamente stavo bene. Lui è stato di gran lunga il miglior giocatore in campo ed è stato dominante. Non resta che fargli i complimenti e dirgli: 'Congratulazioni, ben fatto'".

Se questo sia o meno l'ultimo Wimbledon di Nole è una domanda d'obbligo, tenuto contro che nel 2027 avrà 40 anni: "Mi piacerebbe, almeno un'altra volta, vedremo - ha risposto il fuoriclasse di Belgrado -. Sono sempre competitivo. Do sempre il massimo. Certo, sono deluso. Certo, volevo vincere Wimbledon. È per questo che continuo a spingermi così al limite. Ma ho semplicemente perso contro un giocatore più forte". E ancora a proposito di Sinner, Nole ha concluso: "Ero semplicemente di uno o due livelli inferiore a lui. Voglio dire, ha giocato in modo davvero solido in tutti gli aspetti. Il servizio, ad esempio: è molto difficile da leggere, è diventata un'arma incredibile negli ultimi due anni da quando ha cambiato tecnica. Ovviamente, è solido come chiunque altro dal fondo campo. Tutto qui". 

Ultimi video

00:40
Morello, annuncio a sorpresa: "Combatterò per l'Ebu Gold, è l'occasione della vita"

Morello, annuncio a sorpresa: "Combatterò per l'Ebu Gold, è l'occasione della vita"

00:18

Shaq fa il dj in Belgio: show tra il pubblico

01:12
Verso Sinner-Djokovic: "La differenza è in questo numero: 300' in campo"

Verso Sinner-Djokovic: "La differenza è in questo numero: 300' in campo"

01:39
DICH CERVELLI (BASEBALL) DICH

Cervelli: "Il sangue italiano è un orgoglio"

00:26
hypersail

Ferrari Hypersail vuole ridefinire la navigazione oceanica in modo green

01:23
Il Papà di Cobolli: "Vi spiego i suoi segreti"

Il papà di Cobolli: "Vi spiego i suoi segreti"

50:59
Titolo italiano pesi medi, Faraoni-Rossetti: match integrale

Titolo italiano pesi medi, Faraoni-Rossetti: match integrale

53:39
Titolo Ebu Silver pesi gallo, Forte-Picardi: match integrale

Titolo Ebu Silver pesi gallo, Forte-Picardi: match integrale

01:32
Picardi: "Felice di aver affrontato un campione"

Picardi: "Felice di aver affrontato un campione"

01:10
Forte: "Siamo riusciti a tenere la cinta"

Forte: "Siamo riusciti a tenere la cinta"

02:03
Picardi lotta come un leone, ma il colpo improvviso di Forte lo mette k.o.

Picardi lotta come un leone, ma il colpo improvviso di Forte lo mette k.o.

01:17
"Se fate a mazzate, vengo a salvarti": il messaggio da brividi del maestro Foglia a Picardi

"Se fate a mazzate, vengo a salvarti": il messaggio da brividi del maestro Foglia a Picardi

01:00
Rossetti: "Tanti sacrifici e impegno per essere qui"

Rossetti: "Tanti sacrifici e impegno per essere qui"

00:37
"Tira fuori le p***e, devi solo attaccare": Faraoni, la carica del fratello Mattia dall'angolo

"Tira fuori le p***e, devi solo attaccare": Faraoni, la carica del fratello Mattia dall'angolo

31:49
Titolo italiano pesi massimi, Carlesimo-Morejon: match integrale

Titolo italiano pesi massimi, Carlesimo-Morejon: match integrale

00:40
Morello, annuncio a sorpresa: "Combatterò per l'Ebu Gold, è l'occasione della vita"

Morello, annuncio a sorpresa: "Combatterò per l'Ebu Gold, è l'occasione della vita"

I più visti di Altri Sport

Il Papà di Cobolli: "Vi spiego i suoi segreti"

Il papà di Cobolli: "Vi spiego i suoi segreti"

Esclusiva Binaghi

Binaghi: "Il tennis in chiaro su Mediaset la notizia più bella che c’è"

SRV TG5 ORE 20 NITTO ATP FINALS SU MEDIASET 10/02 SRV

Il colpo di Mediaset: le ATP Finals sulle nostre reti

Verso Sinner-Djokovic: "La differenza è in questo numero: 300' in campo"

Verso Sinner-Djokovic: "La differenza è in questo numero: 300' in campo"

Rollercoaster: nuova via sulla spalla sud del K7 per Della Bordella e compagni

DICH CERVELLI (BASEBALL) DICH

Cervelli: "Il sangue italiano è un orgoglio"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
21:28
Wimbledon, Djokovic: "Oggi bella batosta, Sinner era dominante"
17:44
MotoGP, Red Bull rinnova con Ktm
17:38
Wimbledon, Zverev: "Orgoglioso della finale, ora devo crederci"
16:32
Volley, Nations League: l'Italia di Velasco travolge il Belgio 3-0
13:09
Annuncio a sorpresa di Federica Pellegrini: "Ho deciso, torno in acqua"