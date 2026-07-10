Wimbledon, Djokovic: "Oggi bella batosta, Sinner era dominante"

Se questo sia o meno l'ultimo Wimbledon di Nole è una domanda d'obbligo, tenuto contro che nel 2027 avrà 40 anni: "Mi piacerebbe, almeno un'altra volta, vedremo - ha risposto il fuoriclasse di Belgrado -. Sono sempre competitivo. Do sempre il massimo. Certo, sono deluso. Certo, volevo vincere Wimbledon. È per questo che continuo a spingermi così al limite. Ma ho semplicemente perso contro un giocatore più forte". E ancora a proposito di Sinner, Nole ha concluso: "Ero semplicemente di uno o due livelli inferiore a lui. Voglio dire, ha giocato in modo davvero solido in tutti gli aspetti. Il servizio, ad esempio: è molto difficile da leggere, è diventata un'arma incredibile negli ultimi due anni da quando ha cambiato tecnica. Ovviamente, è solido come chiunque altro dal fondo campo. Tutto qui".