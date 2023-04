Basket, Serie A: Virtus ko a sorpresa contro Napoli, cade anche Derthona

© italyphotopress

La 25a giornata della Serie A di basket porta alla seconda sconfitta consecutiva per la Virtus Bologna, che cade contro la GeVi Napoli in quello che era un autentico testa-coda in classifica: i partenopei vincono 89-81 e abbandonano l'ultimo posto. Cade anche la Bertram Yachts Derthona, sconfitta dalla Reyer Venezia (89-80), ko anche per Varese contro Reggio Emilia. Sorridono Sassari, Trento e la Germani Brescia, vittoriosa su Verona.