Basket, Serie A: la Virtus travolge Brindisi e torna alla vittoria

basket

A Bologna finisce 103-76: Banchi accorcia e si riporta a -2 dalla vetta grazie a Lundberg e Belinelli

© instagram La sedicesima giornata della Serie A di basket si chiude con la travolgente vittoria di Bologna, che batte 103-76 Brindisi. La formazione di Banchi (senza Shengelia per un problema alla schiena) parte forte, controlla per tutta la durata del match e torna a sorridere dopo tre ko di fila tra campionato ed Eurolega: decisivi i 16 punti di Lundberg e Belinelli. Rimane invariata la distanza dalla vetta occupata da Venezia e Brescia, a +2. L'Happy Casa, invece, resta ultima con 6 punti.

Non poteva arrivare risposta migliore: la Virtus Bologna torna alla vittoria dopo tre ko di fila tra campionato ed Eurolega e lo fa dominando dall'inizio alla fine contro Brindisi nel match che chiude la sedicesima giornata della Serie A di basket. La formazione di Banchi si impone 103-76 ma, soprattutto, chiude i giochi ben prima della sirena finale se si considerano il +16 del primo quarto (35-19) e il 58-36 di metà gara, con i padroni di casa che si portano anche sul +30 (53-23) prima del tentativo di ritorno dei pugliesi. Nella ripresa, però, le V Nere rimettono a distanza l'Happy Casa scatenandosi con Iffe Lundberg e Marco Belinelli, entrambi a referto con 16 punti ai quali si aggiungono i 12 di Pajola, gli 11 di Mascolo e i 9 di Mickey e Zizic. Con questo successo, Bologna sale a quota 22, a -2 da Venezia e Brescia. Resta ultima a 6, invece, Brindisi, che non va oltre i 21 punti di Frank Bartley, top scorer del match, i 18 di Xavier Sneed e i 15 Jamel Morris. Solo 3 vittorie in 16 partite per la formazione di Sakota. La Virtus, invece, torna a sorridere e ora lancia la sfida all'Asvel, prossima avversaria in Eurolega.

IL TABELLINO

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA-HAPPY CASA BRINDISI 103-76 (35-19, 58-36, 78-53)

Virtus Segafredo Bologna: Cordinier 7 (2/3 da 2, 1/1 da 3), Belinelli 16 (2/4 da 2, 4/6 da 3), Hackett 6 (1/1 da 3, 3/4 tl), Mickey 9 (1/2, 1/2, 4/4 tl), Dunston 4 (2/2 da 2), Lundberg 16 (2/2, 3/5, 3/3 tl), Pajola 12 (3/3 da 2, 2/5 da 3), Mascolo 11 (2/5, 2/2, 1/2 tl), Menalo 0, Polonara 7 (2/3 da 2, 3/7 tl), Zizic 9 (4/9 da 2, 1/4 tl), Abass 6 (1/3, 1/3, 1/2 tl). All.: Banchi

Happy Casa Brindisi: Morris 15 (2/4 da 2, 3/3 da 3, 2/2 tl), Laquintana 0, Sneed 18 (5/8, 2/5, 2/3 tl), Laszewski 3 (1/3 da 3), Bayehe 8 (3/5 da 2, 2/2 tl), Jackson 4 (1/2 da 2, 2/2 tl), Riismaa 0, Lombardi 1 (1/2 tl), Bartley 21 (6/11, 2/8, 3/3 tl), Johnson 6 (3/6 da 2). N.e.: Malaventura, Seck. All.: Sakota

Vedi anche Basket Basket: Hall salva Milano contro Tortona, ok Venezia e Brescia