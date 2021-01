Basket, Serie A: vincono Sassari e Venezia, Trieste sbanca Bologna

SERIE A

Continua il duello al terzo posto tra Sassari e la Virtus Bologna. Nella quattordicesima giornata di Serie A, la formazione di Pozzecco batte 98-92 Cantù: decisiva la doppia doppia di Bilan (27 punti e 12 rimbalzi). Successo interno anche per Venezia: la Reyer domina, vince 95-75 contro Reggio Emilia e sale al quinto posto, mentre Pesaro stende 98-88 Brescia. Crolla in casa, invece, la Fortitudo Bologna, che perde 82-69 contro Trieste.

FORTITUDO LAVOROPIU' BOLOGNA-ALLIANZ PALLACANESTRO TRIESTE 69-82

Dopo un primo tempo in perfetto equilibrio, Trieste vince a Bologna grazie ad una seconda metà di gara impeccabile. Avvio in favore della Lavoropiù, che dopo il primo quarto conduce 24-15. Lo stesso parziale, però, viene inflitto ai padroni di casa dall'Allianz: dopo i 20' iniziali, il tabellone dell'Unipol Arena recita un perfetto 39-39. La differenza, allora, la fanno la ripresa e un super Andrejs Grazulis, vicino alla doppia doppia con 20 punti e 8 rimbalzi. Alla Fortitudo, invece, non bastano i 17 di Adrian Banks e i 12 di Tommaso Baldasso: Trieste ottiene il terzo successo di fila e sale a quota 12, mentre la squadra di Dalmonte si ferma dopo tre vittorie consecutive e resta a quota 10, fuori dalle Final Eight di Coppa Italia.

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO-GERMANI BRESCIA 98-88

Grazie ad un dirompente terzo quarto, Pesaro batte 98-88 Brescia e sale al sesto posto, qualificandosi alle Final Eight di Coppa Italia. Alla Vitrifrigo Arena, partono meglio gli ospiti, capaci di ribaltare lo 0-6 iniziale in favore dei padroni di casa con un 12-0 decisivo per portare a casa il primo quarto (22-16). Più equilibrato il secondo parziale, al termine del quale il risultato è di 40-45. Al rientro sul parquet, però, ecco il parziale di 14-4 che ribalta la contesa e permette a Pesaro di portarsi in vantaggio. Brescia risale fino al 54-54, poi la formazione di Repesa piazza il 10-0 decisivo. La sfida sembra riaprirsi nell'ultimo quarto, con la squadra di Buscaglia che annulla lo svantaggio (73-72), ma la Carpegna Prosciutto scappa definitivamente nei minuti conclusivi. Finisce 98-88: grande successo per Pesaro, che torna alla vittoria dopo due ko di fila grazie a Filipovity e Filloy, autori di 24 e 22 punti.

BANCO DI SARDEGNA SASSARI-ACQUA SAN BERNARDO CANTU' 98-92

E' il 25-14 del primo quarto a garantire a Sassari la vittoria su Cantù. Al PalaSerradimigni, il primo quarto è in favore degli uomini di Pozzecco, che nel secondo gestiscono e conservano il +12 (48-36) alla fine dei 20' di apertura. Nel terzo, il Banco di Sardegna allunga ulteriormente, arrivando fino al +19 (61-42). Negli ultimi 10 minuti, Cantù riesce a risalire fino al -4 (82-78), ma il parziale di 9-1 dei sardi chiude definitivamente i giochi. Il 98-92 finale fa sorridere Pozzecco, che si gode un super Miro Bilan, in doppia doppia con 27 punti e 12 rimbalzi, e un Eimantas Bendzius che ne mette a referto 26. Quarta vittoria di fila per Sassari, che risponde al successo della Virtus Bologna, riaggianciata a quota 18. Terza sconfitta nelle ultime quattro, invece, per Cantù, penultima con 8 punti.

UMANA REYER VENEZIA-UNAHOTELS REGGIO EMILIA 95-75

Vince e convince Venezia, che domina e batte Reggio Emilia 95-75. Al Taliercio, l'equilibrio dura soltanto 12 minuti: la Reyer chiude 26-19 il primo quarto, l'Unahotels risale fino al -3 (34-31), poi la formazione di De Raffaele prende il largo e la partita scivola dalle mani degli ospiti, e il 54-39 dei primi 20 minuti è già una sentenza per Martino. Nel secondo tempo, Venezia dilaga grazie a Watt e Daye, autori rispettivamente di 22 e 18 punti a fine match, e sale fino al massimo vantaggio di +25 nell'ultimo parziale (92-67). Reggio Emilia riesce solo a rendere meno amaro il punteggio: finisce 95-75, con la Reyer che chiude il girone d'andata con 16 punti e si presenta da quinta in classifica alle Final Eight di Coppa Italia: affronterà la Virtus Bologna.

RISULTATI E CLASSIFICA