Basket, Serie A: Venezia, che rimonta! Virtus Bologna ko e serie riaperta

PLAYOFF BASKET

Gli emiliani vengono ripresi dal +15 e cedono 78-73 in gara-3 al Taliercio. Parks mvp

L’Umana Reyer Venezia si rende protagonista di una rimonta incredibile ai danni della Virtus Segafredo Bologna e riapre la serie valida per le semifinali scudetto della Serie A di basket, vincendo al Taliercio per 78-73. Le Vu Nere scappano fino al +15 nella prima parte del match ma si vedono poi riprendere fino al pareggio nel terzo quarto dai veneti, trascinati da Parks (19 punti) e vincenti nell'equilibrato finale di gara-3.

LA PARTITA

I veneti sono costretti a vincere davanti al proprio pubblico per poter allungare la serie, ma la Virtus inizia la sfida da grande squadra e domina la seconda parte del primo parziale, chiudendolo sul 16-29, complice un ottimo Zizic da 13 punti in dieci minuti. Venezia rientra fino al -6 in apertura di secondo quarto, ma le Vu Nere ristabiliscono immediatamente le distanze e rispondono colpo su colpo ai padroni di casa, trascinati da Shengelia fino al +14 prima di giungere all'intervallo lungo con undici punti di distacco dalla Reyer. Le triple del georgiano e di Cordinier permettono agli uomini di Banchi di aprire il secondo tempo con quindici lunghezze in più degli avversari, capaci di reagire immediatamente con Simms e Tucker, che aprono un parziale di tredici punti per poi portare l’Umana fino al pareggio a dieci minuti dalla fine grazie al decisivo apporto di Parks. Heidegger stampa la tripla del vantaggio veneto in avvio di quarto quarto, Belinelli fissa il pareggio e Dunston riporta avanti le Vu Nere con una schiacciata. Simms ristabilisce la leadership del team allenato da Spahija, Cordinier risponde per il 71-72, ma dopo due minuti e mezzo è di nuovo il numero 3 di Venezia a firmare il contro-sorpasso. Parks (top scorer con 19 punti) mette il canestro del +3 con 45’’ sul cronometro, De Nicolao chiude gara-3 sul 78+73 e riapre la serie.

IL TABELLINO

Umana Reyer Venezia-Virtus Segafredo Bologna 78-73 (16-29, 38-49, 59-59,78-73)

Umana Reyer Venezia: Spissu 0 (0/1 da 2, 0/6 da 3), Heidegger 14 (2/ 3 da 2, 3/ 5 da 3, 1/1 tl), Casarin 7 (2/ 3 da 2, 1/ 2 da 3), De Nicolao 2 (0/2 da 3, 2/2 tl), O’Connell n.e, Janelidze n.e, Parks 19 (6/9 da 2, 1/ 3 da 3, 4/4 tl), Brooks n.e, Simms 17 (6/7 da 2, 1/ 3 da 3, 2/2 tl), Wiltjer 1 (0/2 da 3, 1/1 tl), Tucker 10 (4/7 da 2, 0/4 da 3, 2/2 tl), Tessitori 8 (4/6 da 2, 0/1 tl). All.Spahija

Virtus Segafredo Bologna: Belinelli 7 (2/ 5 da 2, 1/ 4 da 3), Pajola 1 (1/ 2 tl), Dobric 4 (1/ 2 da 3, 1/ 2 tl), Mascolo n.e, Shengelia 17 (4/6 da 2, 2/2 da 3, 3/3 tl), Hackett 0 (0/1 da 2, 0/3 da 3), Mickey 2 (1/1 da 2, 0/1 da 3, 0/4 tl), Polonara 8 (1/1 da 2, 2/2 da 3), Zizic 16 (6/6 da 2, 4/6 tl), Dunston 4(1/ 2 da 2, 2/4 tl), Abass 2 (1/ 2 da 2, 0/4 da 3), Cordinier 12 (3/7 da 2, 1/ 3 da 3, 3/ 4 tl). All Banchi