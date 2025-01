Basket, Serie A: Brescia crolla a Treviso, vince Napoli

NAPOLIBASKET-BERTRAM DERTHONA TORTONA 92-83

Seconda vittoria per Napoli, che aggancia momentaneamente al penultimo posto Cremona grazie al 92-83 su Tortona. La formazione campana trova un successo fondamentale e mai in discussione, dato che la squadra di Valli è avanti per quasi tutta la partita. Il vantaggio all'intervallo lungo, però, è di soli 4 punti (43-39): serve allora un terzo periodo da 26-18 per assicurarsi quel distacco da poter poi difendere nei 10 minuti conclusivi. Fondamentale Jacob Pullen: i suoi 28 punti dalla panchina, che comprendono anche i liberi che tengono a distanza Tortona, si sommano ai 20 di Green, per un totale di 48 punti, più della metà di squadra. Derthona, invece, cade nonostante i 18 di Vital e i 16 di Baldasso. I piemontesi restano a 16 punti e non riescono a blindare ufficialmente le Final Eight di Coppa Italia, mentre Napoli si rilancia per l'obiettivo salvezza.