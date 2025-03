Basket, Serie A: va a Cremona la sfida salvezza con Napoli

Ai piedi di Corey Davis: i suoi 28 punti risolvono lo scontro diretto per la salvezza, con Cremona che si impone 94-85 su Napoli e stacca i campani, ancora ko dopo il brutto tonfo con Pistoia. Gli uomini di Valli perdono un'altra partita fondamentale per il resto della stagione. Servono le conclusioni dall'arco dopo un match molto equilibrato: basti pensare al 49-44 di metà partita e al 68-68 con cui si chiudono i primi 30 minuti di gioco. Alla fine, si rivelano decisive le triple di Davis, due fondamentali per passare dall'82-82 all'88-82 che di fatto chiude la gara. Suo anche il punto esclamativo, sempre dalla lunga distanza: 94-82 prima dell'ultima tripla, quella di Pullen utile solo per le statistiche. La Vanoli sale a 12 punti e stacca Napoli, ora ultima a quota 10. Se lo sarà in solitaria, dipenderà da Pistoia, ma in ogni caso la stagione dei campani si complica ulteriormente.