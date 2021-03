Basket, Serie A: strepitosa Venezia con Chappell, l’Olimpia Milano va ko 69-63

SERIE A

L’Umana Reyer infligge all’Armani Exchange la quarta sconfitta del campionato, Brindisi vince 68-74 in casa di Brescia

Nella 24esima giornata di Serie A l’Olimpia Milano incappa nella quarta sconfitta del campionato grazie all’ottima prestazione di Venezia, vincente in casa 69-63. L’Armani Exchange tira malissimo da tre, l’Umana Reyer difende magistralmente e Chappell domina con 15 punti. Quinta vittoria consecutiva invece per la seconda in classifica, Brindisi, che sbanca Brescia 68-74 anche per merito di un super Bostic, miglior marcatore a quota 22.



UMANA REYER VENEZIA-A|X ARMANI EXCHANGE MILANO 69-63

Questa volta non va. Milano incappa nella quarta sconfitta del campionato al cospetto di una Venezia rocciosa ed efficace, che si impone meritatamente dopo aver condotto gran parte del match. L’Olimpia parte sùbito forte facendo valere la fisicità del proprio quintetto ma, dopo il +3 (15-18) del primo quarto, l’Umana Reyer si conferma un osso davvero duro e mette anche il muso davanti anche grazie a un prolifico Daye, in doppia cifra già all’intervallo chiuso 37-34. Il terzo quarto è elastico con qualche tentativo dei padroni di casa di accelerare, ma l’Armani Exchange tiene botta e si avvicina più volte, pagando però il tremendo 1/8 da tre punti dopo mezz’ora di gioco, quando insegue 54-50. Nell’ultimo quarto Milano continua a fallire dalla distanza, mentre Venezia difende alla grande, portando a termine la missione in un finale condizionato dai molti falli. Miglior marcatore Chappell con 15 punti, ma i padroni di casa dominano negli assist (17-10) e tirano soprattutto meglio: oltre il 46% contro il 38% dei lombardi. Venezia non perde in casa, nel suo fortino, ormai da inizio dicembre: solo Punter (13) e Leday (11, 2/8 dal campo) in doppia cifra per gli ospiti.

GERMANI BRESCIA-HAPPY CASA BRINDISI 68-74

Quinta vittoria consecutiva e secondo posto in classifica difeso per Brindisi, che ancora una volta dimostra la continuità necessaria per restare lì in alto alle spalle della dominatrice Milano. Al PalaLeonessa A2A la partita è però tutt’altro che scontata e il primo quarto si svolge su un sostanziale equilibrio che porta le squadre appaiate alla seconda frazione. È proprio nel secondo blocco di gioco che l’Happy Casa dà il primo strappo necessario a indirizzare il match, con la tripla di Bostic sulla sirena che suggella il 31-42 dell’intervallo. Brescia nel terzo quarto riesce a limare il distacco per presentarsi sul -8 alla frazione finale, ma il tentativo di rimonta svanisce a pochi secondi dal termine: terza sconfitta di fila per la Germani di Buscaglia, che non si fa trascinare dai 22 punti di Kalinoski e paga il brutto 16/43 nei tiri da due. Per la squadra di Vitucci il miglior marcatore è invece Bostic con gli stessi 22 punti, ma Thompson ne aggiunge 18 e Willis stampa una bella doppia doppia da 11 punti e 10 rimbalzi: il 51% da due porta la preziosa W in Puglia.