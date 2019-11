Basket, Serie A: show di Sassari, Pozzecco travolge Roma va a -2 dalla Virtus Bologna  

BASKET

La settima giornata della Serie A di basket si apre con la travolgente vittoria di Sassari ai danni di una Roma sempre in balia dei sardi. Al PalaSerradimigni finisce 108-72 per la squadra di Gianmarco Pozzecco, che si porta a -2 dalla Virtus Bologna. I vicecampioni d'Italia mettono in cassaforte la partita con 63 punti tra il secondo e il terzo quarto. A dispetto del risultato, il miglior realizzatore di serata è Tomas Kyzlink (23 punti).

Quelli tra Sassari e Roma sono 40 minuti condensati in 20. Perché dopo un primo quarto equilibrato la Dinamo piazza 63 punti, sommando il secondo e il terzo parziale, e crea un vuoto che Roma è assolutamente incapace di colmare. I primi dieci minuti sono i più combattuti: Roma va subito sotto sul 12-2, con coach Piero Bucchi costretto al primo timeout di serata già dopo pochi minuti, ma la Virtus riesce a tamponare l'emergenza con i punti di Tomas Kyzlink. L'ex Venezia è in gran forma al tiro (5/10 da due) e da tre è quasi una sentenza (3/4). Una sua bomba firma il -3, un'altra tripla di Roberto Rullo porta Roma sul -1, con i capitolini totalmente in partita. Il gap viene mantenuto fino alla fine del primo quarto, terminato sul 25-24 per Sassari. Ma è un'illusione, perché la Virtus esce con anticipo ingiustificato dal PalaSerradimigni. Sassari va sul 33-28, poi raggiunge la doppia cifra di vantaggio (42-31) con la bomba di Curtis Jerrells. Roma è a terra e il Banco passeggia: arrivano anche le triple di Gentile, Pierre e Vitali che indirizzano il punteggio sul 57-35 dell'intervallo. L'accademia prosegue nel terzo quarto, con la Dinamo che parte con un altro parziale spaventoso: 13-2 nei primi 2'30", filotto interrotto da una bomba di Kyzlink (70-40), che però sembra l'unico della Virtus a non darsi per vinto. Spissu e Pierre fanno quel che vogliono dall'arco, sotto gli occhi di un coach Bucchi visibilmente affranto: è 88-53 al 30'. Un +35 che tocca addirittura un umiliante +44 (104-60), con Sassari che continua a viaggiare su cifre spaziali al tiro (22/37 di squadra da due, 15/31 dall'arco). Con ampio anticipo, Pozzecco risparmia i migliori in vista dell'impegno di Champions League in Polonia contro Torun, e Roma può solo accorciare fino al 108-72 finale.