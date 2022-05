Basket, Serie A: schiaccia-Sassari sulla Virtus, Bologna crolla in Sardegna

SERIE A

La Dinamo, già sicura dei playoff, travolge con un agevole 108-73 la squadra di Scariolo comunque prima in classifica

La Virtus Bologna, già sicura del primo posto in classifica e reduce dalla conquista della finale di Euro Cup, cede nettamente il passo a Sassari nella 29esima giornata della Serie A di basket. I sardi, a loro volta sicuri dei playoff, approfittano delle poche motivazioni della squadra di Scariolo, oggi con molte seconde linee in campo, e passano con un perentorio 108-73. Equilibrio soltanto nel primo parziale, con Bologna che chiude in vantaggio di un punto, ma poi nel secondo e nel terzo quarto la Dinamo dilaga clamorosamente creando un solco con gli avversari. Nell’ultimo tempo, dopo il breve scatto d’orgoglio degli ospiti, continua l’assolo sardo che culmina con un punteggio travolgente e quasi umiliante per i campioni d’Italia in carica. Solo Mannion si salva tra le fila della Virtus (21 punti per lui), i padroni di casa sorridono con Bendzius e Bilan, rispettivamente 23 e 15 punti.