Basket, Serie A: Roll fa rialzare l'Olimpia, la Virtus Roma si sblocca e brucia Cremona  

TERZA GIORNATA

L'Olimpia Milano si rilancia dopo il ko con Brescia e al PalaLido batte autorevolmente Trieste: finisce 88-73 con Michael Roll grande protagonista grazie ai suoi 22 punti (bene anche Rodriguez e Scola). Al PalaEur si sblocca finalmente la Virtus Roma, che trova la sua prima vittoria stagionale in una sfida al cardiopalma punto su punto con Cremona: finisce 97-94, grande protagonista Jerome Dyson che infila una tripla dietro l'altra.

OLIMPIA MILANO-PALLACANESTRO TRIESTE 88-73

Milano deve mettersi alle spalle la delusione del ko contro Brescia e lo fa alla grande in quel del PalaLido, riaperto per l'occasione dopo i problemi meteorologici che hanno costretto a spostare la sfida inizialmente prevista per ieri sera all'Allianz Dome. E l'Olimpia risponde bene, dando sin dalle primissime battute l'impressione di voler risolvere la partita nel minor tempo possibile. E così l'inizio vede Scola e Rodriguez prendere per mano le Scarpette Rosse portandole su un veloce 6-0 e poi sul 10-5. Ben presto entrano in partita anche Tarczewski e Biligha, e Milano vola. Il vantaggio va a superare i 10 punti, ma i giuliani imbastiscono una rimonta nel secondo periodo che costringe Messina a chiamare il time-out dopo la tripla di Strautins. Sono quindi Roll e Rodriguez a permettere a Milano di scappare di nuovo, con Moraschini che mette la firma sul +16 su cui si va all'intervallo lungo. La partita però è tutt'altro che chiusa, tanto che nel terzo periodo gli ospiti si riportano sul -8, ma è proprio qui che Michael Roll decide di diventare decisivo con uno spettacolare contropiede, una tripla poderosa e una prestazione da leader assoluto. Non è un caso che proprio lui firmi dall'arco i tre punti che chiudono il terzo quarto sul 65-48 per Milano. Nuova rimonta per Trieste nel finale, ma portarsi dal -19 al -9 non basta: Milano torna a sorridere e lo fa grazie ai 22 punti di Roll, ma anche i 15 di Rodriguez (con tanto di 7 assist) e i 13 di Scola (che ci aggiunge 7 assist e 7 rimbalzi).

VIRTUS ROMA-VANOLI BASKET CREMONA 97-94

Era ancora a quota 0 punti la Virtus Roma, che aveva tutte le intenzioni di dimenticare un avvio stagionale disastroso contro la bestia nera Meo Sacchetti (che l'aveva battuta 10 volte su 14 sfide). C'erano inoltre le 100 panchine di Piero Bucchi da festeggiare, e la squadra lo fa nel modo migliore: non soltanto vincendo, ma riuscendoci dopo una battaglia quasi epocale, giocata dal primo all'ultimo secondo punto su punto e decisa dai colpi d'autore delle stelle schierate dall'una e dall'altra parte. E così l'eroe assoluto di giornata diventa Jerome Dyson, già ampiamente il migliore in campo con i suoi tiri da tre che somigliano tanto a sentenze (tanto da fargli raggiungere i 25 punti a fine partita), ma che decide di diventare l'idolo della Capitale nel corso dell'ultimo minuto, dopo l'ennesima rimonta della Vanoli e dopo il time-out chiamato da Bucchi sul 92-91. E proprio in questo momento, dopo una vera e propria guerra dall'arco tra lui e gli avversari Diener e Ruzzier, Dyson si inventa un tiro quasi da metà campo che rappresenta l'allungo decisivo per Roma. Il pubblico esplode, Cremona reagisce con un'altra tripla di Diener (per lui 18 punti, mentre Saunders arriva a 19), ma la Virtus si è finalmente sbloccata e raccoglie la prima vittoria in serie A dopo quattro anni. E la gente del PalaEur può celebrare il suo nuovo idolo, che con l'aiuto degli ottimi Buford e Jefferson potrà certamente regalare importanti soddisfazioni a questa squadra che sogna di tornare grande.