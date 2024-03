Basket, Serie A: rimonte e controrimonte, Cremona batte Venezia 92-90

SERIE A

I veneti si fanno riprendere dal +13 nell'ultimo quarto e mancano l'aggancio in vetta a Brescia

© Cremona Basket Instgram La ventiquattresima giornata della Serie A di basket vede esultare Cremona, che rimonta Venezia (rimasta seconda in classifica) nell'ultimo quarto dal meno tredici e si aggiudica la sfida del PalaRadi con il punteggio di 92-90. La formazione di Spahija recupera tredici lunghezze alla squadra di casa nel secondo quarto, allunga con lo stesso distacco ma cede nel finale alla Vanoli, trascinata da Lacey e Denegri (top scorer con 23 punti).

VANOLI CREMONA-UMANA REYER VENEZIA 92-90

Inizio debordante della formazione lombarda, capace di portarsi sul 22-8 nelle prime battute prima di subire il prepotente break veneto, che permette alla Reyer di chiudere il primo quarto sotto di soli quattro punti. I padroni di casa sono in grande spolvero e lo dimostrano anche nel periodo successivo allungando fino al +13. Il vantaggio viene annullato dagli ospiti grazie ad un parziale di 20-7 nei minuti antecedenti all'intervallo che manda le due squadre al riposo sul 42-42. Le triple di Heidegger e Spissu portano avanti Venezia in apertura di terzo quarto, la Vanoli resta a contatto per qualche possesso ma giunge agli ultimi dieci minuti sul -13, complice un perfetto periodo del numero 3 ospite. Lacey recupera da solo undici lunghezze e trascina Cremona alla clamorosa controrimonta, Tucker sale in cattedra a 80 secondi dalla sirena e riporta avanti l'Umana Reyer ma Denegri (top scorer del match con 23 punti) firma il nuovo +1 dei padroni di casa a 45’’ dal termine con una tripla importantissima. Il fallo di Adrian regala a Tessitori i due liberi della vittoria, ma il doppio zero sbaglia entrambi i tentativi e consegna di fatto alla Vanoli il successo con il punteggio finale di 92-90. Questa sconfitta non permette quindi alla formazione di Spahija di agganciare Brescia in testa alla classifica, mentre Cremona si porta a nove vittorie nella competizione e continua a sperare nel treno playoff.

IL TABELLINO

Vanoli Cremona- Umana Reyer Venezia 92-90 (24-20, 42-42, 59-72, 92-90)

Vanoli Cremona: Adrian 9 (3/4 da 2, 1/3 da 3), Davis 9 (2/6 da 2, 1/3 da 3, 2/3 tl), Pecchia 5 (2/3 da 2, 0/1 da 3, 1/4 tl), Denegri 23 (2/4 da 2, 3/6 da 3, 10/10 tl), Lacey 18 (3/4 da 2, 2/6 da 3, 6/6 tl), Piccoli 0, Mccullough 18 (4/7 da 2, 3/6 da 3, 1/1 tl), Golden 4 (2/6 da 2), Zanotti 0 (0/1 da 2, 0/1 da 3), Eboua 6 (1/4 da 2, 1/2 da 3, 1/2 tl). All.Cavina

Umana Reyer Venezia: Spissu 8 (2/3 da 2, 1/6 da 3, 1/1 tl), Heidegger 18 (1/2 da 2, 5/8 da 3, 1/2 tl), Casarin 9 (2/3 da 2, 1/3 da 3, 2/3 tl), De Nicolao 1 (0/2 da 3, 1/1 tl), O’Connell 0 (0/1 da 2), Janelidze n.e, Kabengele 7 (1/2 da 2, 0/1 da 3, 5/6 tl), Simms 0 (0/2 da 2), Wiltjer 21 (4/7 da 2, 3/7 da 3, 4/6 tl), Vanin n.e, Tucker 16 (4/5 da 2, 1/4 da 3, 5/6 tl), Tessitori 10 (5/5 da 2, 0/1 da 3, 0/2 tl). All.Spahija