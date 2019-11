Basket, Serie A: Reggio Emilia supera Varese 81-74

10.A GIORNATA

Nell’anticipo della decima giornata di Serie A di basket Reggio Emilia batte Varese 81-74. Partita molto equilibrata quella che va in scena al PalaBigi, con i padroni di casa che riescono a distanziare i lombardi solamente nel finale. L’Openjobmetis chiude infatti avanti il primo tempo 48-43, ma dopo l’intervallo lungo la Grissin Bon trova l’equilibrio perfetto al termine del terzo quarto e a portare a casa il successo nell’ultimo periodo grazie a Fontecchio.

GRISSIN BON REGGIO EMILIA-OPENJOBMETIS VARESE 81-74

Reggio Emilia torna alla vittoria dopo due sconfitte di fila grazie all’ottima prestazione di Simone Fontecchio, ex Olimpia Milano, che ha messo a referto 19 punti con 3 su 5 dall’arco, trascinando di forza la formazione alla vittoria. Per i varesini, invece, il top scorer è stato Jason Clark, con 23 punti a referto. Al primo strappo varesino, la Grissin Bon risponde con veemenza e si lancia più volte in transizione. I cinque punti di Fontecchio portano al 20 pari. Poi all’ultimo minuto del quarto è Vojvoda a firmare dall’arco il vantaggio (23-20) con cui si chiudono i primi 10’ di gioco. Varese si smuove alla metà del quarto, trova punti e impatta, dopo sei errori consecutivi dall’arco, con la tripla splendidamente costruita di Clark (29-29 al 6’). La squadra di Caja è sul + 5 grazie anche a pungenti penetrazioni. Si scalda il Bigi. Il coach biancorosso Buscaglia si becca un tecnico all’ultimo minuto per le plateali proteste; la sirena arriva sul 43-48 accompagnata dai fischi. La Grissin Bon torna in campo con una certa grinta. Johnson-Odom dice +3 in transizione, quando è da poco passata la metà del quarto. Varese sfrutta bene la propria fisicità e resta lì (61 pari alla fine del terzo periodo). Nel quarto e decisivo parziale Reggio Emilia parte di slancio, sembra avere in pugno il match e i due punti ma a due minuti dalla fine, sul 76-70, la squadra di Buscaglia si inceppa: Varese, con un parziale di 4-0, mette paura a tutto il Bigi ma con cinque tiri liberi la Grissin Bon mette il sigillo alla partita e vince 81-74.