Basket, Serie A playoff: Cremona difende il fattore campo contro Trieste e vince 82-75

19/05/2019

Vanoli Cremona-Alma Trieste 82-75



Se gara-1 è anticipatrice di tutto il resto della serie ci sarà da divertirsi tra Cremona e Trieste. Il primo episodio premia la Vanoli 82-75, ma l’Alma ha fatto vedere di potersela ampiamente giocare anche contro la squadra dell’MVP della regular season Crawford. Intensità subito feroce ed equilibrio, con i primi 10 minuti di gioco che si concludono sul 25-24 in favore di Cremona, nonostante le 6 palle perse di Trieste. Young si fa sentire immediatamente con 8 punti e 6 rimbalzi, gli unici della Vanoli in un primo quarto in cui l’Alma si fa sentire sotto i canestri con 14 palloni catturati. Periodo che si chiude con la tripla di Zoran Dragic, che arriva in doppia cifra a 11, e poi ruggisce tutta la sua carica. Si riparte con Fernandez che alza per Mosley, rovesciata al ferro che regala due punti dal puro sapore di spettacolo per Trieste. Travis Diener in stagione ha tirato con poco più del 38% da 3 punti, il primo tempo di questa gara-1 però mette in mostra statistiche diverse, con un 4 su 5 che permette a Cremona di restare a contatto con Trieste in una partita in cui si corre e si cerca la transizione. A poco meno di 4 minuti dall’intervallo sono appena 3 i tiri liberi tentati dalle due squadre, a testimonianza di un ritmo alto da entrambe le parti. Mosley dopo essersi fatto vedere in attacco, rispedisce al mittente due attacchi di fila della Vanoli con due stoppate di puro atletismo e Trieste è avanti 42-39. Peric e Diener non fanno amicizia sotto canestro e per l’arbitro è antisportivo contro il giocatore dell’Alma, Diener ringrazia e segna i due liberi. Saunders attacca dritto per dritto e appoggia i due punti che chiudono un primo tempo ad alto punteggio che a metà gara vede avanti Cremona sul 46-44.

Si torna in campo, Peric esce in fretta causa terzo fallo, ma Trieste non ne risente e con Dragic in transizione appoggia al tabellone il 54-48. Cremona però reagisce nel momento di massima difficoltà e con un parziale di 6-0 chiuso dal gioco da tre punti dell’MVP della stagione Crawford ritorna subito a stretto contatto nel punteggio. La Vanoli torna al lavoro pure in difesa con un paio di azioni importanti, dall’altra parte Mosley decolla a stoppare per la terza volta nella sua partita ad alta quota, imitato da Ruzzier. Serve una grande tripla di Fernandez per chiudere l’astinenza offensiva di Trieste, di nuovo vicino sul 58-57. L’Alma si presenta all’ultimo quarto avanti sul 63-62 grazie alla schiacciata di Mosley trovato tutto solo in mezzo all’area della Vanoli, con un contributo importante dalla panchina che produce per 24 punti totali dopo 30 minuti di gioco. Strautins e Cavaliero colpiscono da tre, Trieste torna avanti 69-68, in una partita in cui le squadre hanno sempre risposto colpo su colpo alle iniziative avversarie. Mosley schiaccia di nuovo sull’alzata di Cavaliero e scuote il ferro della Vanoli che risponde con la bomba di Ruzzier per il 73-71 Cremona a 4 minuti dalla sirena dei regolamentari. Crawfod si mette in proprio, arresto in area e pallone morbido a muovere la retina, Cremona avanti di 4 punti a 120 secondi dalla fine. Attacchi confusi nel finale per Trieste che si perde sul più bello e permette alla Vanoli di chiudere ogni discorso con i liberi di Crawford. Gara-2 in programma martedì sempre a Cremona.