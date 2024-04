Basket, Serie A: Pesaro batte Pistoia e crede nella salvezza, Trento rimonta Tortona

BASKET

I marchigiani battono i toscani 89-82, mentre la Dolomiti Energia chiude 83-81 lo scontro playoff

© ansa La ventisettesima giornata della Serie A di basket si apre con il successo della Dolomiti Energia Trentino, abile nel rimontare nel secondo tempo la Bertram Derthona Tortona 83-81 e staccarla così in classifica al termine del duello per la zona playoff. Colpo importante per Carpegna Prosciutto Pesaro invece, che infila il secondo successo consecutivo battendo in casa l'Estra Pistoia con il punteggio di 89-82 e insidia Treviso e Varese.

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO-BERTRAM DERTHONA TORTONA 83-81

Avvio positivo della formazione ospite, che si spinge fino al +8 in chiusura di primo quarto. I padroni di casa reagiscono nel secondo parziale e si portano fino al meno due, ma i piemontesi ristabiliscono le distanze e portano la sfida al riposo sul 41-47. Il ritorno in campo rimette immediatamente in partita Trento, abile a portarsi sotto di un punto in apertura e completare la rimonta in meno di tre minuti, prima di vedersi rimontare sul 64-64 in chiusura di periodo. Trento riesce ad avere la meglio nell'ultimo quarto dopo una serie infinita di rimonte e contro rimonte, riuscendo ad ottenere un fondamentale successo con il punteggio di 83-81, che permette ai padroni di casa di staccare in classifica proprio la Bertram al settimo posto.

IL TABELLINO

Dolomiti Energia Trentino-Bertram Derthona Tortona 83-81 (16-24, 41-47, 64-64, 83-81)

Dolomiti Energia Trentino: Ellis 3 (1/2 da 2, 0/1 da 3, 1/3 tl), Hubb 5 (0/1 da 2, 1/5 da 3, 2/2 tl), Alviti 14 (4/4 da 2, 1/4 da 2, 3/3 tl), Niang 6 (2/4 da 2, 2/2 tl), Conti 0, Forray 9 (2/4 da 2, 1/3 da 3, 2/2 tl), Cooke 11 (4/6 da 2, 3/6 tl), Diarra n.e, Biligha 8 (4/6 da 2), Mooney 12 (3/6 da 2, 1/4 da 3, 3/5 tl), Baldwin 15 (5/9 da 2, 1/3 da 3, 2/2 tl). All.Galbiati

Bertram Derthona Tortona: Zerini 2 (1/2 da 2, 0/1 da 3), Ross 14 (2/4 da 2, 3/8 da 3, 1/2 tl), Dowe 9 (4/10 da 2, 0/2 da 3, 1/2 tl), Tavernelli 0, Errica n.e, Strautins 10 (0/3 da 2, 3/7 da 3, 1/2 tl), Baldasso 14 (2/7 da 2, 2/4 da 3, 4/5 tl), Kamagate 9 (4/4 da 2, 1/2 tl), Severini 0 (0/1 da 2, 0/2 da 3), Obasohan 4 (1/3 da 2, 0/1 da 3, 2/2 tl), Wimms 13 (1/6 da 2, 3/6 da 3, 2/3 tl), Thomas 6 (2/3 da 2, 2/3 tl). All.De Raffaele

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO-ESTRA PISTOIA 89-82

Secondo successo consecutivo di Pesaro, che continua a credere nell'obiettivo salvezza. I marchigiani partono col piglio giusto e danno subito un forte segnale alla sfida, chiudendo sul 29-16 i dieci minuti iniziali. La formazione toscana riesce a rientrare soltanto fino al meno otto, costretta ad arrivare al termine del primo tempo sotto di dieci lunghezze. Il gap, difficile da rimarginare, viene immediatamente assottigliato da Pistoia, lasciata però sul 72-64 al termine del trentesimo minuto di gioco. I toscani non demordono ed arrivano ad un solo punto di distanza da Pesaro a metà dell’ultimo quarto, restando attaccati fino ai secondi finali ad un match che li vede però cedere con il risultato finale di 89-82. Carpegna Prosciutto si porta così ad un successo dalla zona salvezza, mentre gli ospiti restano in piena zona playoff.

IL TABELLINO

Carpegna Prosciutto Pesaro-Estra Pistoia 89-82 (29-16, 50-40, 72-64, 89-82)

Carpegna Prosciutto Pesaro: McDuffie 11 (5/10 da 2, 0/2 da 3, 1/2 tl), Bluiett 8 8 (2/5 da 2, 1/4 da 3, 1/2 tl), Visconti 8 (1/1 da 2, 2/4 da 3), Wright-Foreman 16 (7/11 da 2, 0/4 da 3, 2/2 tl), Ford 0 (0/1 da 2, 0/1 da 3), Maretto n.e, Tambone 9 (1/3 da 2, 2/4 da 3, 1/1 tl), Cinciarini 10 (2/6 da 2, 1/1 da 3, 3/4 tl), Mazzola 17 (1/1 da 2, 4/5 da 3, 3/4 tl), Fainke n.e, Love 10 (5/8 da 2). All. Sacchetti

Estra Pistoia: Willis 17 (5/9 da 2, 2/5 da 3, 1/1 tl), Della Rosa 5 (1/3 da 3, 2/2 tl), Moore 15 (2/6 da 2, 2/7 da 3, 5/6 tl), Metsla n.e, Saccaggi 0 (0/1 da 2), Del Chiaro 2 (1/2 da 2), Dembelé n.e, Varnado 6 (2/3 da 2, 0/4 da 3, 2/2 tl), Wheatle 12 (4/4 da 2, 1/4 da 3, 1/1 tl), Hawkins 7 (2/5 da 2, 1/3 da 3), Ogbeide 18 (8/8 da 2, 2/2 tl). All.Brienza