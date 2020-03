Basket, Serie A nel caos per il coronavirus: salta la giornata?

BASKET

L'emergenza coronavirus investe la Serie A di basket e mette a rischio la giornata di campionato in corso. Nonostante siano già state disputate due gare (Trieste-Pistoia 97-80 e Virtus Roma-Sassari 88-93), infatti, alcune squadre stanno chiedendo a gran voce di non giocare le partite in programma. Al momento non è stata presa alcuna decisione ufficiale sull'eventuale sospensione del turno, ma Lega e Federazione stanno cercando di valutare attentamente la situazione anche alla luce del nuovo decreto del governo.

Vedi anche Superhomepage Coronavirus e sport, gli aggiornamenti in diretta Norme governative alla mano, per il basket vige la stessa regola del calcio, con gli eventi agonistici disputabili senza la presenza di pubblico. Ma la "chiusura" della Lombardia e di 11 province ha cambiato decisamente lo scenario e molti cestisti hanno espresso i loro timori circa la necessità di scendere in campo in queste condizioni.

I giocatori di Brindisi (impegnata a Venezia) e Treviso (a Pesaro) hanno detto no e sono ripartiti in serata in serata dalle rispettive trasferte, sembra che i giocatori americani siano tutti spaventati e minaccino addirittura di tonare negli Stati Uniti.

Una situazione complicatissima che porta a obbligate riflessioni e rischia di far saltare il campionato. I giocatori di Treviso, Brindisi e Reggio Emilia sono infatti in prima linea a favore della sospensione della giornata e i vertici del basket italiano stanno cercando una soluzione sostenibile per garantire la regolarità del campionato. Se dovesse saltare questo turno, infatti, potrebbero essere messi in dubbio anche i prossimi impegni. A partire dalla settimana prossima: tra martedì e venerdì è in programma un intero turno infrasettimanale.