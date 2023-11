Basket, Serie A: Napoli vince a Pesaro

BASKET

La Gevi si impone 97-77 in casa della Carpegna Prosciutto e si conferma in zona playoff

© Twitter Napoli basket Nell'anticipo della sesta giornata della Serie A di basket, Napoli non sbaglia e torna alla vittoria imponendosi 97-77 a Pesaro. Alla Vitrifrigo Arena decide la parte centrale di gara, con la Gevi che dopo il -6 del primo quarto (25-19) allunga e chiude la partita con largo anticipo. Decisivi, per i campani, i 25 punti messi a segno da Jaworski. La formazione di Milicic è ora in piena zona playoff con 4 vittorie e 2 sconfitte.

Napoli dimentica subito il ko in casa contro la Virtus Bologna e apre la sesta giornata della Serie A di basket vincendo 97-77 in casa di Pesaro, sempre più in fondo alla classifica. Alla Vitrifrigo Arena, la partenza della Carpegna Prosciutto sarebbe anche incoraggiante, visto che dopo 10 minuti è 25-19 per i padroni di casa, ma è il già il secondo periodo a scavare un importante solco. Il 28-12 diventa infatti fondamentale per chiudere la prima metà del match sul +10 (47-37) per la formazione di Milicic. L'ultimo quarto diventa pura accademia per i campani, visto che si presentano sul +16 (71-55) e dilagano ancora grazie ai canestri di Jaworski, decisivo con i suoi 25 punti, di cui ben 21 dall'arco con 7 clamorose triple. Un ottimo contributo lo danno però anche Owens, Zubcic, Pullen ed Ennis, che mettono rispettivamente a referto 16, 15, 13 e 13 punti, per un quintetto in doppia cifra. I padroni di casa crollano nonostante i 17 di Bluiett, i 14 di Totè e i 12 di McCallum e Ford. Per Pesaro è il quarto ko: solo due i successi. Una marcia che vale, al momento, il +4 sugli ultimi due posti e sulla zona retrocessione. Napoli, invece, è a 4-2 ed è a prescindere dagli altri risultati in zona playoff.

IL TABELLINO

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO-GEVI NAPOLI BASKET 77-97 (25-19, 37-47, 55-71)

Carpegna Prosciutto Pesaro - McCallum 12 (5/6 da 2, 2/2 tl), Bamforth 7 (1/6, 1/2, 2/2 tl), Bluiett 17 (2/3, 3/6, 4/4), Ford 12 (3/4 da 2, 2/3 da 3), Totè 14 (5/8, 4/4 tl), Visconti 7 (2/3 da 2, 3/3 tl), Tambone 2 (1/5 da 2), Mazzola 1 (1/2 tl), Mockevicius 5 (2/5 da 2, 1/1 tl). N.e.: Maretto, Stazzonelli. All.: Buscaglia.

Gevi Napoli Basket - Zubcic 15 (1/3, 4/7, 1/2 tl), Ennis 13 (5/10 da 2, 1/2 da 3), Jaworski 25 (2/3 da 2, 7/10 da 3), Owens 16 (7/8 da 2, 2/4 tl), Sokolowski 11 (3/6, 1/2, 2/2 tl), Pullen 13 (3/4, 1/8, 4/5 tl), De Nicolao 0, Sinagra 0, Lever 2 (1/2 da 2), Bamba 0, Mabor Dut Biar 2 (1/1 da 2), Ebeling 0. All.: Milicic