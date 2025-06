Nik Melli: "Europei? Spero di ritrovare entusiasmo nel gruppo"

Nella lunga intervista concessa a "Domani", il lungo di Fenerbahce e Italbasket ha parlato della lunga stagione in corso tra Turchia e maglia azzurra: "Intanto ci sono i playoff turchi. Il sogno adesso è quello di vincere qualcosa con la Nazionale. L'Eurolega era un obiettivo, quello della Nazionale un sogno, è molto più romantico. E poi vorrei giocare questo sport più a lungo possibile ad alto livello. Tutti parlano dell'età, ma io non mi sento così vecchio. Non è cambiato molto dal successo in Eurolega, a guardare bene è un trofeo in più. Ma l'Eurolega c'è anche il prossimo anno. Non è mai abbastanza, ma secondo me la prima volta è diversa dalle altre. Secondo me, nel momento in cui sei appagato non ha più senso. Nello sport devi avere un obiettivo. E anche possibilmente cambiare città, società, devi avere un obiettivo sempre nuovo. Giocare per giocare non funziona, non l'ho mai vista così. L'estate in azzurro verso gli Europei? Spero di ritrovare un po' di entusiasmo di gruppo, un po' di leggerezza in più rispetto alla scorsa estate. Era mancata e si era visto sul campo. Invece quella, la leggerezza, è sempre stata la nostra forza. Magari siamo più piccoli e più brutti degli altri, ma noi abbiamo bisogno di avere quel qualcosa in più, quello spirito lì, e la scorsa estate non c'era. L'Europeo è un bel banco di prova? Abbiamo un girone non facile, poteva esserci un sorteggio più fortunato. Ma è anche vero che si va in campo e basta. In passato siamo stati anche un po' vittima di risultati positivi, siamo stati vicini alle semifinali europee. E l'anno prima ai mondiali siamo stati sfortunati a beccare gli USA, ma siamo finiti tra le prime otto: non era scontato. Ci sta che fai estati positive e crei delle aspettative. Ma vi assicuro che il gruppo c'è e si è già rivisto qualcosa. L'entusiasmo, per esempio. E quello ti aiuta anche nei momenti no".