Jamar Smith: "Molto felice del lavoro fatto come squadra"

Sul Resto del Carlino (ed. Reggio Emilia), la guardia americana 38enne ha riassunto le sensazione lasciategli dall'annata nella UNAHOTELS di coach Priftis: "Io e la mia famiglia siamo molto felici. Visto che amiamo molto stare qui e della città, e dell'organizzazione societaria, ci piace tutto. Sarò molto felice di ritornare, e mi farebbe piacere se a farmi compagnia ci fosse qualche altro compagno di quest'anno. Gli infortuni? Personalmente, il mio obiettivo è quello di continuare a portare il mio contributo, in qualsiasi modo mi venga richiesto. In estate quindi lavorerò per mantenermi in forma e, quando sarà il momento, sarò pronto a giocare. Bilancio della stagione? La ritengo estremamente positiva, e dove non sono mancati i successi. Sono molto felice del lavoro che abbiamo fatto come squadra. All'inizio penso che quasi nessuno avrebbe puntato sul nostro approdo ai playoff, e in particolare sull'arrivare sino ai Quarti di Finale della BCL. Ricordo che c'era un po' di ansia per aver perso Galloway e Weber e le aspettative nei nostri confronti erano piuttosto basse. Quando è arrivato il momento, ci siamo fatti trovare pronti. Rimpianti? Direi di no, né per l'eliminazione nei playoff con Trapani né per quella con Malaga in Coppa. Certo, ognuno di noi giocatori avrebbe voluto fare ancora un po' di strada, ma non ritengo si possa parlare di serie deludente, né contro i siciliani, né contro gli spagnoli".