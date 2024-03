Basket, Serie A: Moore fa esultare Pistoia nei supplementari

basket SERIE A

Gara ricca di emozioni e di ribaltoni, quella del PalaBarbuto: la Generazione Vincente Napoli viene sconfitta 95-93 sulla sirena, nonostante i 22 punti di Pullen e i 20 di Owens

© X Succede di tutto nella gara che inaugura la 23a giornata della Serie A di basket, che metteva di fronte Napoli e Pistoia. Al PalaBarbuto la spuntano i toscani, che vanno a vincere col canestro sulla sirena di Moore nel primo ed unico tempo supplementare. 95-93 il punteggio finale di una gara ricca di ribaltoni e colpi di scena, che resta a lungo in parità. Willis è l'Mvp con 24 punti, precedendo proprio Moore (23).

Una gara al cardiopalma, ricca di ribaltoni e colpi di scena, premia l'Estra Pistoia: i toscani sconfiggono 95-93 la Ge.Vi. Napoli dopo un tempo supplementare, col canestro sulla sirena di Moore. Spingono subito i vincitori della Coppa Italia, che volano sul 5-0 e fanno sognare il Palabarbuto, poi ecco la reazione dei toscani. Willis firma il pareggio e il sorpasso di Pistopia, che si porta sul 12-8 e mantiene un flebile vantaggio fino ai secondi finali: Del Chiaro chiude il quarto sul 21-18. Nel secondo periodo la Ge.Vi. mette in mostra le sue armi offensive, controsorpassa sul 30-27 e allunga fino al +9 con un ottimo Zubcic, che firma un parziale da 11-21. Il vantaggio vola anche in doppia cifra, poi l'Estra si riprende e accorcia fino al 41-38 a metà gara. Nella ripresa la Generazione Vincente si fa subito raggiungere da Ogbeide e subisce un parziale di 10-0, che vale il +8 pistoiese. Sokolowski ed Owens riportano sotto i padroni di casa (53-52) e Pullen fa il resto, col sorpasso e il 58-55 che fa sognare Napoli.

Quest'ultimo subisce anche il tecnico del pareggio di Moore, ma è ancora sorpasso per i partenopei coi tre liberi di Brown. L'ultimo periodo inizia dunque sul 61-59 per la Ge.Vi, ma in questo quarto si susseguono i ribaltoni. Pistoia vola sul +5 e viene raggiunta, poi avanza sul +7 con le triple di Wheatle e Willis (66-73). Qui ha inizio la reazione di Owens e compagni, che si riportano a due punti dai toscani quando mancano solo tre minuti (73-75): il canestro è di Sokolowski, che raggiunge (e supera) i mille punti in Serie A. Zubcic pareggia sul 75-75 e ha inizio un'altra gara: Pullen riacciuffa l'Estra sul 79-79, quest'ultima spreca tre rimesse e l'occasione sulla sirena con Willis e si va ai supplementari. Qui il copione del match non cambia: Napoli vola sul +4, Pistoia la raggiunge e la parità resiste fino al termine. La spuntano proprio i toscani, col canestro decisivo di Moore sull'ultimo possesso. La vittoria arriva a un centesimo di secondo dal termine ed è 95-93 per l'Estra, che aggancia proprio la Generazione Vincente Napoli al sesto posto (12-11). Willis l'Mvp con 24 punti, precedendo Moore (23): ai padroni di casa non bastano Pullen (22) ed Owens (20).

IL TABELLINO

GE.VI. NAPOLI BASKET-ESTRA PISTOIA 93-95 dts (18-21, 41-38, 61-59, 79-79)

Ge.Vi. Napoli Basket - Zubcic 9 (2/9, 3/4 tl), Owens 20 (6/11, 1/4, 5/7 tl), Brown 12 (2/3, 2/8, 2/3 tl), Sokolowski 15 (2/3, 2/5, 5/7 tl), De Nicolao, Ennis 15 (6/10, 1/3), Pullen 22 (7/10, 0/9, 8/9 tl), Lever (0/1 da 2), Mabor Dut Biar, Ebeling. N.e. Sinagra, Bamba. All. Milicic.

Estra Pistoia - Willis 24 (4/6, 4/7, 4/4 tl), Moore 23 (5/9, 2/7, 7/8 tl), Saccaggi (0/2 da 3), Varnado 18 (2/4, 3/7, 5/8 tl), Ogbeide 14 (6/9 da 2, 2/3 tl), Della Rosa (0/1, 0/2), Del Chiaro 2 (1/1 da 2), Wheatle 10 (2/2, 2/4), Hawkins 4 (2/2, 0/2). N.e. Stoch. All. Brienza.

