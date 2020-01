Basket, Serie A: Milano vince a Trieste 85-67, Brindisi sbanca Brescia 86-82

BASKET SERIE A

Nella 19esima giornata del campionato di Serie A di basket Milano si rialza dopo quattro k.o. lontano dal Forum (tre in Eurolega) e supera Trieste in trasferta 85-67 andando a -2 da Brescia in classifica. Al PalaLeonessa si interrompe la striscia positiva della Germani che si ferma a sette successi, Brindisi prevale 86-82. Cremona batte Roma 103-92 grazie al lungo americano Ethan Happ, 28 punti e 12 rimbalzi.

ALLIANZ PALLACANESTRO TRIESTE-AX ARMANI EXCHANGE MILANO 67-85

Dopo quattro sconfitte consecutive in trasferta (tre in Eurolega e una in campionato a Brescia) l’Olimpia di Ettore Messina si rialza all’Allianz Dome Trieste. Nel primo quarto i padroni di casa fanno fatica soprattutto sotto canestro dove agisce il veterano Luis Scola, dopo dieci minuti il tabellone dice 23-15 per l’Olimpia. Nella seconda frazione Trieste rientra con un parziale di 8-0 ma all’intervallo lungo l’Armani è comunque avanti 41-34. Nel terzo quarto scatta in avanti la squadra di Messina che si porta sul 66-46, +20 prima di un ultimo periodo che si preannuncia di pura gestione. Nel quarto quarto infatti la situazione non cambia e il match si conclude sul punteggio di 85-67 per l’Armani. Migliore nelle file dell’Olimpia l’argentino Scola con 20 punti, da segnalare l’esordio in A del giovane milanese Giovanni Tam. Tira malissimo dall’arco Trieste, solo 14% da tre.

GERMANI BASKET BRESCIA-HAPPY CASA BRINDISI 82-86

Al PalaLeonessa va in scena una sfida tra due squadre solide che puntano alle zone più alte della classifica. Con questa sconfitta si chiude la striscia della Germani di sette successi consecutivi in campionato, l’ultimo il successo prestigioso contro Milano. Brindisi invece porta a quattro consecutivi i trionfi con finali all’ultimo respiro dopo Cantù, Roma e Paok Salonicco. Il primo quarto termina sul punteggio di 22-15 per gli ospiti, protagonista uno scatenato Banks che guida con autorevolezza gli attacchi dei suoi. Sulla sirena dell’intervallo lungo il risultato è di 41-40 per i padroni di casa, rivitalizzati dall’ingresso in campo dell’americano Trice, alzatosi dalla panchina per dare linfa nuova all’attacco di Brescia, che dall’arco fa male agli avversari. 66-62 il punteggio a fine terzo periodo, avanti la Germani in un match equilibrato. Nel quarto quarto Brindisi ha i nervi più saldi e prevale 86-82. Decisivi nel finale lo 0/2 in lunetta di Cain a 24 secondi dalla fine e l'errore di Abass sul tiro del pareggio.

VANOLI BASKET CREMONA-PALLACANESTRO VIRTUS ROMA 103-92

Al PalaRadi Cremona trova la terza vittoria consecutiva mentre la Virtus Roma deve ancora aspettare per i primi due punti del suo 2020. I primi dieci minuti del match finiscono sul 32-22 per i padroni di casa trascinati dai canestri di Ruzzier e con un Ethan Happ solido a rimbalzo. Cremona continua a giocare con fluidità e a tirare bene anche nel secondo quarto, i padroni di casa si portano avanti 58-51. Nel terzo periodo Cremona allunga leggermente e il punteggio prima dell’ultima frazione è di 80-75 per la Vanoli guidata da un Happ inarrestabile sotto canestro. Il risultato finale è 103-92 per Cremona, guidata anche negli ultimi minuti da Happ. Mostruosa la prestazione del lungo statunitense che chiude con 28 punti e 12 rimbalzi, ottime percentuali dalla lunga distanza per Cremona che tira da tre con il 47%.

