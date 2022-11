Basket, Serie A: vincono Olimpia e Virtus, Tortona ko

SERIE A

Milano e Bologna superano Pesaro e Reggio Emilia, Bertram Derthona sorpresa a Brindisi

© italyphotopress Nella sesta giornata della Serie A di basket, vincono Olimpia Milano e Virtus Bologna. La formazione di Messina si impone 85-71 a Pesaro ed è seconda visto il ko a Brindisi (86-84) di Tortona. Primi in classifica in solitaria sono allora gli uomini di Scariolo, che battono 79-65 Reggio Emilia. Sorridono anche Trieste e Venezia, che stendono Sassari (75-69) e Napoli (82-71). Perdono le neopromosse: Scafati e Verona ko contro Varese e Trento.

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO-OLIMPIA MILANO 71-85

Con un super terzo quarto, l'Olimpia vince 85-71 a Pesaro centrando la quinta vittoria in sei partite di campionato. Se all'intervallo lungo, infatti, Milano è avanti solo di un possesso (41-39) in casa della Carpegna Prosciutto, il 25-12 che permette alle Scarpette Rosse di presentarsi sul 66-51 a 10 minuti dalla fine è decisivo per la formazione di Messina. Pesaro lotta, ma non riesce a mettere in dubbio il risultato nel finale. Gli ospiti sorridono grazie a quattro giocatori in doppia cifra: il migliore per l'Olimpia è Davies, che mette a referto 15 punti con 11 liberi, mentre sono 13 in 16 minuti per Baldasso. Super Nicolò Melli, che sfiora la doppia doppia mettendo a referto 11 punti e 9 rimbalzi, 13 invece quelli di Deshaun Thomas. Tra le fila di Pesaro, invece, non bastano i 14 di Abdur-Rahkman e Charalampopoulos, i 12 di Cheatham e gli 11 di Davide Moretti. Per la Carpegna Prosciutto arriva il terzo ko: è 3-3 in questo avvio contro il 5-1 di Milano.

GIVOVA SCAFATI-OBENJOBMETIS-VARESE 93-101

Colpo esterno di Varese, che si impone 101-93 in casa di Scafati grazie soprattutto ad un super secondo quarto. Dal 33-31 in favore della Givova, infatti, si passa al 59-48 per l'Openjobmetis all'intervallo lungo. Nella ripresa, i campani riescono solo a ridurre il passivo, senza mai dare la sensazione di riaprire davvero la partita: finisce 101-93 per Varese, che centra la terza vittoria di fila grazie ai 23 punti di Guglielmo Caruso, ai 19 di Johnson e ai 17 di Ross che valgono il quarto posto dietro Milano, Tortona e Virtus Bologna. Quinto ko in queste prime sei partite, invece, per Scafati, che perde nonostante i 29 punti di uno scatenato Lamb, con anche Logan e Rossato (14) e Thompson e Pinkins (12) in doppia cifra.

VIRTUS BOLOGNA-UNAHOTELS REGGIO EMILIA 79-65

Il ko di Tortona a Brindisi spalanca le porte della vetta della classifica in solitaria per la Virtus Bologna, unica a punteggio pieno dopo sei giornate. Alla Segafredo Arena, le Vu Nere superano 79-65 Reggio Emilia con un perfetto secondo tempo. Il 41-39 in favore dell'Unahotels all'intervallo lungo, infatti, non basta: nella ripresa, i padroni di casa concedono solo 24 punti, realizzandone invece 40. Il capolavoro arriva nell'ultimo periodo, quando gli ospiti realizzano solo 8 punti. Mickey è il migliore tra le fila della Virtus con 17 punti, oltre che top scorer del match. Vittoria di squadra, visto che l'unico in doppia cifra è poi Cordinier (10) tra le fila degli ospiti. Non troppo diversi i numeri di Reggio Emilia: sono 16 per Hopkins e 10 per Olisevicius, che però non evitano il quarto ko a Reggio Emilia. La Virtus, invece, guarda tutte dall'alto e dimentica le delusioni di Eurolega facendo bottino pieno in Lega A.

HAPPY CASA BRINDISI-BERTRAM YACHTS DERTHONA TORTONA 86-84

Cade una delle due prime in classifica alla vigilia della sesta giornata: Tortona, infatti, perde 86-84 a Brindisi. L'Happy Casa parte forte e all'intervallo lungo è avanti di 8 punti (49-42), un vantaggio che riesce a gestire nel finale nonostante il tentativo della Bertram Derthona di rientrare. Il protagonista per i pugliesi è Perkins, che realizza 24 punti in 30 minuti, con anche i 19 di Reed a contribuire alla vittoria dei padroni di casa. Inutile, invece, la doppia doppia da 22 punti e 10 assist di Christon, che non salva la formazione di Ramondino: è il primo ko per Tortona, agganciata a 5-1 di record dall'Olimpia.

UMANA REYER VENEZIA-GEVI NAPOLI BASKET 82-71

Torna alla vittoria Venezia: al Taliercio, la Reyer vince 82-71 grazie soprattutto al 25-15 del secondo periodo. Il protagonista assoluto per i padroni di casa è Watt, che gioca una partita incredibile: 21 punti, 10 rimbalzi e 9/10 in area. Numeri che, uniti alle doppie cifre di Spissu (11), Tessitori (11) e Freeman (8), vanificano i 19 punti realizzati per i campani sia da Howard che da Williams, con anche Michineau (14) e Stewart (12) in doppia cifra.

PALLACANESTRO TRIESTE-BANCO DI SARDEGNA SASSARI 75-69

Trieste centra il secondo successo di fila battendo 75-69 in casa Sassari, che invece perde per la quarta volta dall'inizio del campionato. Due sono i parziali che certificano il successo dei padroni di casa: il 23-14 del primo quarto e il 19-12 del terzo, oltre ai 20 punti di Bartley e, soprattutto, la doppia doppia da 19 punti e 13 rimbalzi di Spencer. Il migliore per il Banco di Sardegna, invece, è Robinson (14), ma non basta ad evitare il ko alla formazione di Bucchi: peggio hanno fatto solo le neopromosse Scafati e Verona.

TEZENIS VERONA-DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 86-92

Quinta sconfitta di fila per Verona, che perde in casa al supplementare contro Trento. Nonostante un primo tempo da 50-39, la Tezenis si fa recuperare nel solo terzo quarto dalla Dolomiti Energia: 62-62 a 10 minuti dalla fine. L'ultimo parziale finisce 15-15 e così, dopo 40', si va all'overtime sul 77-77: decisivo il 15-9 in favore degli ospiti, trascinati da un super Spagnolo, autore di 24 punti, e da Anderson (18). Inutili, invece, i 20 di Cappelletti per la neopromossa, sempre in fondo alla classifica insieme a Scafati a 1-5 di record. Per Trento, invece, è quarto posto a 4-2 insieme a Venezia e Varese.