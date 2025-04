Basket, Serie A: Milano travolge Pistoia, Trapani resta in vetta

Prosegue la marcia da capolista dei Trapani Shark, che vincono la seconda gara consecutiva: 95-82 su Treviso. Il match non inizia benissimo per i siciliani, che accumulano un iniziale svantaggio di tre punti nel primo quarto (17-14). L'ex Derthona JP Macura è il trascinatore della Nutribullet con 22 punti, ma Horton (21) e Galloway (19) rispondono colpo su colpo. Si va così al riposo sul 43-42 per gli Shark, che dilagano alla ripresa delle ostilità: +16 e totale controllo per i siciliani (71-55). L'ultimo quarto è una pura formalità, con Treviso che abbozza un tentativo di rientro e Trapani che si gestisce alla perfezione per evitare inutili sprechi d'energie. Vince autorevolmente e con merito la formazione di casa, col punteggio di 95-82. I Trapani Shark, a prescindere dal risultato del duello tra la Virtus e Brescia, restano così in vetta alla Serie A (19-7). Score di 9-17, invece, per Treviso: la salvezza è a un passo, viste le tre vittorie di margine sulla penultima.