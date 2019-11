Basket, Serie A: Milano strapazza Varese, la Virtus Bologna sa solo vincere

BASKET

La marcia della Virtus Bologna continua senza intoppi. Nella 7.a giornata della Serie A di basket le Vu Nere si aggiudicano il derby emiliano contro la Reggiana, prevalendo al PalaBigi per 79-59: sono alla settima vittoria in sette partite di campionato. In zona playoff è importante la vittoria dell'Olimpia Milano, che al Forum strapazza Varese (93-69) e la supera in classifica. Il 75-71 su Venezia fa volare Brindisi al secondo posto, in coabitazione con Sassari.

AX ARMANI EXCHANGE OLIMPIA MILANO-OPENJOBMETIS VARESE 93-69

Milano arriva a cinque vittorie di fila tra Europa e Italia, ma è la prima volta quest'anno che vince in quel di Assago una partita di campionato. E che partita: per rompere l'incantesimo l'Olimpia sceglie una partita mai banale come il derby contro Varese e travolge la storica rivale in una partita a senso unico. Solo nel quarto periodo, infatti, gli uomini di Caja riescono a contrastare Milano, a risultato però ampiamente acquisito. Già i primissimi minuti suggeriscono che partita sarà, con Milano che si porta sul 7-0 e poi reagisce nel momento in cui Mayo e Vene tentano di costruire la rimonta ospite. Sono Della Valle e Brooks a ricostruire il +12, ma buona parte del successo meneghino è da attribuire a Riccardo Moraschini che dall'arco è implacabile (chiuderà a quota 17 punti). Non c'è spazio di rimonta per Varese, il cui disavanzo non sarà più inferiore ai 10 punti, tanto che all'intervallo lungo l'Olimpia ci arriva sul +16 e poi controlla senza problemi. Quando Varese prova a rientrare, quindi, c'è un altro mortifero 7-0 da parte di Milano. Varese con l'orgoglio accorcia le distanze dopo essere stata sotto anche di 30, ma ovviamente c'è poco da sorridere. E questa Olimpia Milano, ora, sembra in grado di qualunque impresa.

HAPPY CASA BRINDISI-UMANA REYER VENEZIA 75-71

Brindisi si riaffaccia nei quartieri altissimi della classifica e, dopo il brutto ko contro Varese, si riscatta abbattendo Venezia in una sfida tutt'altro che banale nonostante la poderosa partenza dei padroni di casa. In particolare è Banks a costruire la prima minifuga Brindisi, con due triple che valgono l'8-2. Venezia recupera, ma in apertura di secondo quarto non riesce a contenere la voglia di rivalsa dei biancazzurri che si portano sul +17. La Reyer segna il primo canestro su azione addirittura dopo 5 minuti, quindi Watt prova a riportare i suoi in partita con sei punti di fila. Dopo l'intervallo lungo inizia invece un'altra partita, con Chappel e Daye ispiratissimi e Brindisi che vince grazie al vantaggio accumulato in precedenza e al solito Banks, bravo a trovare alcuni canestri fondamentali in un momento di partita davvero delicato. E la sua prestazione viene sottolineata dal numero di punti con chiude la partita: ben 21.

GRISSIN BON REGGIO EMILIA-VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 59-79

La Virtus Bologna infila il settimo successo di fila in campionato e rimane imbattuta anche dopo il derby emiliano del PalaBigi contro la Reggiana. Ancor più del cammino finora immacolato delle Vu Nere in Italia, però, fa effetto la prestazione di altissimo livello contro un'avversaria che comunque staziona in piena zona playoff e che sul parquet amico rimedia una sonora lezione di basket, chiudendo sul -20. Solo Johnson-Odom (che chiuderà la serata da top scorer, grazie ai suoi 20 punti) riesce infatti a regalare qualche squillo a Reggio, per il resto in balia del gioco arioso di una Virtus che si appoggia soprattutto su Gaines, ma che incanta per la forza del suo collettivi (anche la prestazione di Ricci e Weems è di altissimo livello). Bologna prova a vincerla già nel primo quarto, costruendo un importante +9 cui la Grissin Bon riesce a reagire. Ma è solo questione di tempo: Ricci è inarrestabile dall'arco e confeziona il 37-24. Reggio reagisce a cavallo dell'intervallo lungo riportandosi fino al -7 grazie a Johnson-Odom, qui Bologna capisce che è il momento di mettere in cassaforte la partita e dà l'accelerazione decisiva con Weems e il solito Ricci.